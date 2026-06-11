哈通社推出专业体育资讯平台Informsport.kz

设立该门户网站的目的在于为国家体育政策提供信息支持，并围绕当前体育领域的重要议题搭建交流平台，促进社会各界的广泛讨论与互动。

Informsport.kz将重点关注哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫多次强调的发展方向，包括推动群众体育和青少年体育事业的发展、提升各体育联合会工作效率，以及加强对奥运后备人才学校和各类体育院校的支持。

该门户网站秉持专业、客观的报道原则，对从青少年体育到高水平竞技体育在内的各个领域进行全面关注和持续报道。

Informsport.kz致力于打造集新闻资讯、深度分析和专家观点于一体的综合性平台。网站将推出实时新闻、专题访谈、行业观察、专家评论、地方体育动态、典型案例以及青少年运动员培养等多个内容板块。

Фото: Kazinform

推出Informsport.kz是哈萨克国际通讯社推进数字媒体建设、拓展专业化报道领域的重要举措之一。该平台旨在成为体育从业人员、职业运动员、教练员、行业专家以及广大体育爱好者获取权威资讯的重要渠道。

值得一提的是，该项目上线之际，正值全球最受关注的体育赛事之一——国际足联世界杯举行期间。本届世界杯首次由美国、加拿大和墨西哥联合举办，吸引了全球数百万球迷关注。围绕赛事进程、各参赛球队表现、焦点比赛分析以及赛场内外的重要看点，Informsport.kz将持续为读者带来及时、全面且权威的报道。