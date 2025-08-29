哈萨克斯坦拓展出口市场：畜产品已销往15个以上国家和地区

哈萨克斯坦与中国签署了新的禽肉和牛皮供应协议。双方还在就扩大马肉、马奶粉、冷冻牛肉、羊肉、猪肉及熟制品的出口范围进行磋商。

据农业部消息，哈萨克斯坦已被列入欧盟蜂蜜出口国名单。与此同时，与亚洲国家的贸易合作不断深化。目前，哈方正与日本就活马和乳制品供应进行讨论，并与韩国商谈冰淇淋出口。

与马来西亚、越南、新加坡、卡塔尔及其他地区国家的谈判仍在继续。目前，已有3652家哈萨克斯坦企业被纳入可出口名单，仅在今年6月，就有9家新出口商获得注册。

在欧亚经济联盟的登记目录中，哈萨克斯坦有3292家畜牧业企业在册。为进一步扩大对中国市场的准入，农业部下属的兽医控制和监督委员会与中国海关总署签署了12项协议，明确了出口条件。

与此同时，一些国家已取消了此前的卫生限制。白俄罗斯、俄罗斯和中国取消了因口蹄疫对哈萨克斯坦东南部地区产品进口实施的禁令；土耳其取消了针对口蹄疫、禽流感和结节性皮肤病的所有限制；中国取消了禽流感相关禁令；亚美尼亚则全面取消了与口蹄疫相关的进口限制。

此外，哈萨克斯坦—中国联合农业实验室正在东哈萨克斯坦州建设。该实验室将依据中国兽医标准对哈国产品进行认证，便利其进入中国市场。

哈萨克斯坦还积极参与制定欧亚经济联盟框架下的统一兽医规则，涉及产品可追溯系统、非洲猪瘟防控以及违反卫生要求的责任机制等内容。

值得一提的是，截至目前，全国粮食收获面积为300万公顷，占总播种面积的18.9%，脱粒粮食430万吨。

【编译：阿遥】