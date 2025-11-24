中文
    09:19, 24 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦各城市出租车费用公布：多数地区价格保持稳定

    哈萨克国际通讯社讯）根据最新汇总数据，2025年全国多数城市的出租车费用与去年相比变化不大，部分地区价格保持不变，仅个别城市出现小幅上涨。此次统计基于 Yandex Go“经济”套餐 的起步价与每公里费用。

    出租车
    Фото: Kazinform

    出租车价格通常受多重因素影响，包括天气、需求量以及乘客所在位置。雨雪天气、通勤高峰等情况下，费用会相应上调。部分城市还会因等候时长、携带宠物、儿童座椅等附加服务产生额外费用。

    最便宜的城市：塔拉兹仍居首位

    • 塔拉兹：起步价220坚戈，每公里60坚戈。

    • 叶克巴斯图兹、克孜勒奥尔达、突厥斯坦：起步价均为240坚戈，每公里分别为65、60、55坚戈。

    价格保持稳定的城市

    • 阿克托别：起步270坚戈，每公里60坚戈。

    • 库斯塔奈、彼得罗巴甫尔、阿克套：起步280坚戈。其中彼得罗巴甫尔每公里70坚戈，其余两市为60坚戈。

    • 乌拉尔、塞梅：起步300坚戈，每公里分别为64、65坚戈。

    略有上涨的城市

    • 塔勒德库尔干：由去年的280坚戈涨至285坚戈，每公里64坚戈。

    • 巴甫洛达尔：起步290坚戈，每公里64坚戈。

    高收费城市：阿拉木图与阿斯塔纳领跑

    • 阿拉木图、阿斯塔纳：起步价由去年上涨20坚戈，达到420坚戈，每公里65坚戈。

    其他高收费城市

    • 克孜勒奥尔达、卡拉干达：起步320坚戈，每公里分别为57与70坚戈。

    • 阔克舍套：起步350坚戈，每公里58坚戈。

    • 乌斯卡曼：起步370坚戈，每公里73坚戈，为全国最高公里费。

    • 杰兹卡兹甘：起步370坚戈，但每公里仅50坚戈。

    从整体来看，大多数城市出租车费用维持稳定，仅少数地区出现轻微上涨。阿拉木图和阿斯塔纳依旧是全国出租车费用最高的城市。

    【编译：达娜】

     

