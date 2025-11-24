哈萨克斯坦各城市出租车费用公布：多数地区价格保持稳定

出租车价格通常受多重因素影响，包括天气、需求量以及乘客所在位置。雨雪天气、通勤高峰等情况下，费用会相应上调。部分城市还会因等候时长、携带宠物、儿童座椅等附加服务产生额外费用。

最便宜的城市：塔拉兹仍居首位

塔拉兹：起步价220坚戈，每公里60坚戈。

叶克巴斯图兹、克孜勒奥尔达、突厥斯坦：起步价均为240坚戈，每公里分别为65、60、55坚戈。

价格保持稳定的城市

阿克托别：起步270坚戈，每公里60坚戈。

库斯塔奈、彼得罗巴甫尔、阿克套：起步280坚戈。其中彼得罗巴甫尔每公里70坚戈，其余两市为60坚戈。

乌拉尔、塞梅：起步300坚戈，每公里分别为64、65坚戈。

略有上涨的城市

塔勒德库尔干：由去年的280坚戈涨至285坚戈，每公里64坚戈。

巴甫洛达尔：起步290坚戈，每公里64坚戈。

高收费城市：阿拉木图与阿斯塔纳领跑

阿拉木图、阿斯塔纳：起步价由去年上涨20坚戈，达到420坚戈，每公里65坚戈。

其他高收费城市

克孜勒奥尔达、卡拉干达：起步320坚戈，每公里分别为57与70坚戈。

阔克舍套：起步350坚戈，每公里58坚戈。

乌斯卡曼：起步370坚戈，每公里73坚戈，为全国最高公里费。

杰兹卡兹甘：起步370坚戈，但每公里仅50坚戈。

从整体来看，大多数城市出租车费用维持稳定，仅少数地区出现轻微上涨。阿拉木图和阿斯塔纳依旧是全国出租车费用最高的城市。

【编译：达娜】