除了原材料，哈萨克斯坦还向海外出口哪些商品？

农产品出口持续增长

根据经济研究院的数据，小麦依然是哈萨克斯坦的主要出口商品之一，年销售额约达2.36亿美元。与此同时，葵花籽油也成为出口的重要产品，年收入超过1.09亿美元。

从出口国别来看，美国市场主要进口氢气、惰性气体和其他非金属材料，约合1600万美元。此外，光纤、透镜、棱镜、镜片以及小麦面筋等产品也逐步进入美国市场，每类商品出口额约400万美元。

在土耳其市场，哈萨克斯坦出口的主要非原材料商品包括石油产品、丙烯聚合物、干豆类及棉纤维，总出口额约7800万美元。

对吉尔吉斯斯坦的出口则涵盖石油产品、含糖汽水、烟草制品、小麦、焦炭、沥青、水泥以及钢筋，总额约7200万美元。

面向欧洲市场，哈萨克斯坦出口的商品种类更加多样，涵盖药品、胶合板、食品、荞麦、化妆品及皮肤护理用品等。对德国的非原材料出口则以磷化物为主。

尽管对中国的出口仍以传统大宗商品为主，但近年来出口结构也呈现多元化趋势。动物饲料、油料产品逐渐进入出口前十位，取代了盐、硫磺、水泥和铅等传统品类。同时，机械设备、锅炉和塑料制品的出口量首次出现大幅增长。值得注意的是，核反应堆燃料元件首次被列入出口新类别，其出口额达到2.55亿至2.79亿美元。

Фото: Pixabay

从原料输出到品牌输出

专家指出，哈萨克斯坦的石油产品因竞争激烈、含硫量高等因素，难以形成国际品牌。但在农产品领域，尤其是高筋硬质小麦和油料作物，具有成为国际品牌的潜力。目前，这些产品在全球市场上需求稳定，市场地位不断上升。

要推动哈萨克斯坦农产品在国际市场占据更高份额，还需强化营销策略、提升包装质量、严格遵守国际标准，并保持价格竞争力。

服务业出口潜力不断扩大

除了制造业和加工产业外，服务业也成为出口增长的新引擎。过去十年间，服务出口额翻了一倍，从2013年的59亿美元增至2024年的118亿美元；与此同时，服务进口则从141亿美元降至130亿美元。

因此，服务贸易顺差改善了约68亿美元。

服务出口的主要领域包括：运输（管道、铁路、航空）、建筑、金融、信息通信、建筑设计与工程服务、农业与矿产服务、保险、商务咨询及设备租赁等。

而在进口方面，个人旅游、金融、知识产权、IT与电信、广告与市场研究、建筑与工程设计、视听服务等领域仍保持较高水平。

分析指出，约有十个服务行业的出口潜力尚未被充分利用，亟需国家政策扶持与私人投资介入。例如建筑业目前仍以国内市场为主，而教育、医疗、物流及矿业服务领域则具备较高的出口潜力。

Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

出口对国内市场的影响

通常，一个国家只有在满足国内需求后才会扩大出口。然而在全球化背景下，国际需求和价格波动往往会对国内市场产生影响。

当出口规模增加时，可能导致部分商品在国内市场价格上升。为此，政府通过与企业及行业协会签订供应协议来加以调控。

例如，与油料生产商达成的协议规定，植物油在国内市场的售价不得超过每升750坚戈，由“哈粮”公司机制负责执行。同类机制也适用于石油和燃气行业。2025年，“田吉兹雪弗龙”公司承诺向国内市场供应24万吨液化气，以稳定价格。

此外，全球竞争压力也促使哈萨克斯坦生产商不断升级设备、提高产品质量和包装标准，从而提升国产商品的品牌认知度和国际竞争力。

【编译：达娜】