9月3日上午，北京天安门广场举行盛大阅兵仪式，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话并检阅部队。此次阅兵是中华人民共和国成立以来第19次大型阅兵，也是继2015年纪念抗战胜利70周年后第二次以阅兵方式纪念抗战胜利。活动旨在缅怀历史、致敬先烈，并展示中国军队现代化建设成果及维护世界和平的决心。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

根据中国官方消息，此次阅兵共有1万余中国人民解放军官兵参与。阅兵展示了新型作战装备，彰显了中国军队的现代化水平。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

包括托卡耶夫总统在内的26位国家元首和政府首脑出席了纪念活动，来自俄罗斯、朝鲜、蒙古、巴基斯坦、塞尔维亚等国的领导人也在受邀之列。此次阅兵与2025年天津上海合作组织峰会时间相近，吸引了众多外国政要参加，体现了国际社会对抗战胜利的共同纪念。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

中国国家主席习近平在阅兵式上发表讲话表示：

“今天，人类又面临和平还是战争、对话还是对抗、共赢还是零和的抉择。中国人民坚定站在历史正确一边、站在人类文明进步一边，坚持走和平发展道路，与各国人民携手构建人类命运共同体。”

Фото: Ақорда

Photo credit: Akorda

Photo credit: Akorda

阅兵仪式结束后，中国国家主席习近平为到访的各国贵宾举办了隆重的招待会。托卡耶夫总统在招待会上与其他贵宾共同见证了中方为纪念抗战胜利80周年精心准备的活动，体现了哈中两国在历史记忆与和平发展上的深厚共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】