托卡耶夫总统出席“中亚-德国”会谈

哈萨克斯坦总统在会谈中指出，“C5+德国”对话将对各国之间的合作注入新的动力。

托卡耶夫提出了可以动员地区国家领导人共同努力的优先合作领域。总统首先关注了经贸关系、发展新的运输和过境走廊、能源领域合作等问题。

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会谈中，与会者注重关注了气候变化和水资源短缺问题，以及就中亚地区冰川融化和生态环境变化问题进行了讨论。哈萨克斯坦总统认为，德国在解决该问题的经验对地区来说至关重要。

各方就中亚地区和欧盟的地缘政治问题，以及阿富汗局势进行了讨论。

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德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔表示，乌克兰危机对欧洲和中亚国家的安全产生重大影响。

托卡耶夫总统对此回复称，要采取旨在寻求互利和平解决的外交手段。他同时还指出，各方应开展实际谈判的必要性。

此外，哈萨克斯坦总统还谈及了扩大中亚国家和德国之间的人文合作的重要性。具体来说，托卡耶夫总统对科教领域联合项目，其中德语教育项目的落实表示支持。

据悉，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、土库曼斯坦议会人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫出席会议，并发表了讲话。