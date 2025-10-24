哈萨克斯坦代表出席哈中边境海关负责人会议

哈方代表团由财政部国家收入委员会海关监管司口岸协调处处长哈比特·沃拉佐夫率领，中方代表团由乌鲁木齐海关关长郝炜明带队。此外，哈萨克斯坦农业部代表也出席了会议。

会谈中，双方讨论了一系列热点问题，并就提升边境口岸通关能力达成一致。三年来，该领域合作稳步推进。

根据采取的有效联合措施，哈中边境的吞吐量有所增加：2023年增长119％，2024年增长81％，2025年前9个月增长23％。

Фото: Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

双方同意建立边境口岸信息快速交换机制，以确保快速应对和规范边境车辆拥堵情况。

根据会谈结果，双方就近期开展合作做出了一系列决定，其中包括：重新开放阿拉阔勒边境检查站以确保客运车辆通行，优化哈勒加特-杜拉特边境检查站的工作时间，实施授权经济运营商相互认可计划，相互认可检查和验证综合体的图像，联合研究汽车检查站的瓶颈问题，加强兽医和植物检疫控制领域的合作。

Фото: Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

此外，双方表示有意扩大在哈萨克斯坦境内公路过境便利化问题上的合作。为此，计划推广哈方“无缝过境”经验，并广泛应用《国际道路运输公约》的规定。

双方计划近期就多项协议举行进一步磋商。

Фото: Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

【编译：小穆】