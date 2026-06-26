朱曼哈林：“出口中国”倡议为哈国企业开拓中国市场创造新机遇

“共享大市场·出口中国”倡议由中国国务院总理李强于2025年11月在第八届中国国际进口博览会上首次提出。2026年，哈萨克斯坦与英国、西班牙、肯尼亚和泰国一道，在该倡议框架下设立了国家专场活动。

朱曼哈林在致辞中感谢中方举办此次专题会议，并指出，这是落实两国元首关于进一步扩大双边贸易重要共识的具体举措，充分体现了哈中永久全面战略伙伴关系的高水平发展。

朱曼哈林强调，“出口中国”倡议具有重要意义。该倡议通过搭建哈萨克斯坦生产商与中国进口商、大型零售连锁企业、头部电商平台及物流运营商之间的直接对接渠道，为哈萨克斯坦企业开拓中国市场创造了更多机遇。

与此同时，哈萨克斯坦政府正持续推进优化贸易和投资营商环境的各项工作，包括加快交通物流基础设施现代化建设，推动跨境合作中心发展，并持续提升国际运输走廊的通行能力。

访华期间，朱曼哈林还考察了“QazTrade”贸易政策发展中心驻乌鲁木齐代表处的工作情况。该代表处主要为哈萨克斯坦企业进入中国市场提供全方位支持和综合服务。

目前，相关合作已取得阶段性成果。哈方已与新疆大型连锁零售企业——八点半贸易有限公司达成初步合作意向。该企业拥有1000余家门店，双方初步商定，将以试点方式在其中200至300家门店销售Sun Planet、Delis和Run Planet等哈萨克斯坦品牌产品。

此外，在代表处的协调推动下，哈萨克斯坦Alan & Company公司与Baysan Group公司已分别签署产品进入中国市场的推广合作协议。与此同时，首批总重20吨的哈萨克斯坦商品已顺利完成对华试点出口，包括Sultan牌通心粉、Piala茶饮、RG Brands果汁以及各类糖果和糕点产品。