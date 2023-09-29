托卡耶夫总统出席中亚各国首脑与德国经济东部委员会成员会议

-中亚地区是连接欧亚空间的独特战略中心。最重要的经贸走廊穿越了我们的国家，而哈萨克斯坦拥有丰富的矿产资源。所有这些为加强与德国乃至整个欧盟的贸易和投资合作开辟了广阔的前景。-他说。

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托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦在中亚与德国之间区域经贸关系中发挥着重要作用。

-我们愿意扩大在重要原材料领域的合作。目前，全球对稀有金属的需求远远超过供应。各国未来技术的飞速发展只会加强这一趋势。哈萨克斯坦与其他中亚国家一样，拥有欧盟所需的大量重要金属和矿产储备。我们不仅在共同开发矿产方面具有潜力，而且在联合加工矿产方面也具有巨大的发展前景。-托卡耶夫总统表示。

总统强调，近期已与德国HMS Bergbau公司管理层达成共识，将共同进行地质勘探工作，并有望投资5亿美元用于建设一个锂加工综合体。

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-产业合作也将迈上新台阶。 林德集团投资项目的实施将有力推动这一趋势，其总投资预计达14亿美元。- 托卡耶夫总统说。

他还表示，其他优先方向包括碳氢化合物供应、加强全球粮食安全、过境运输和金融等领域的合作。

国家元首强调了对可持续发展和绿色经济领域共同努力的重要性。

-哈萨克斯坦愿意尽一切可能为推进区域气候议程做出贡献。我们邀请德国伙伴参加将于2026年在哈萨克斯坦举行的联合国区域气候峰会。我们承诺到2060年实现碳中和目标。然而，这需要我们大力推进经济现代化，在绿色经济领域吸引投资超过6000亿美元。-托卡耶夫总统强调。

最后，托卡耶夫总统表示相信此次会议将为中亚国家与德国之间的经济合作开辟新的前景。

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与会者包括德国东部经济委员会主席卡特里娜·克拉斯-米豪瑟，以及林德、可耐福、奥鲁比斯、德国种子联盟和恩斯特·克莱特公司等多家德国企业高层管理人员。

【编译：阿遥】