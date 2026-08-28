托卡耶夫提名阿伊别克·达德拜出任库鲁尔泰主席

托卡耶夫在讲话中表示，第一届库鲁尔泰首先需要选举领导层并完成机构组建。

“首先，需要选举库鲁尔泰领导层并完成组织架构建设。大家知道，根据宪法第57条规定，库鲁尔泰主席候选人由总统提名。我提议由阿伊别克·阿尔卡拜吾勒·达德拜担任这一责任重大的职务。”托卡耶夫说。

总统随后介绍了达德拜在国家治理领域的工作经历，并对其个人能力给予评价。

“大家对他都很熟悉。他长期在国家治理体系工作，可以说拥有丰富经验。他以实际行动证明了自己是一名知识渊博、爱国且忠诚尽责的公民。因此，我认为他适合担任这一职务。我请库鲁尔泰议员支持阿伊别克·阿尔卡拜吾勒·达德拜的候选资格。”托卡耶夫说。

当天，哈萨克斯坦第一届库鲁尔泰首次会议在阿斯塔纳召开。根据8月23日举行的选举结果，共有5个政党进入新一届一院制议会。

第一届库鲁尔泰共有145名议员。其中，公正党获得110个议席，乡村党获得10个议席，共和国党获得9个议席，全哈社会民主党和“光明道路”民主党各获得8个议席。8月27日，哈萨克斯坦中央选举委员会完成全部145名议员的正式注册。