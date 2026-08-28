获提名出任库鲁尔泰主席的阿伊别克·达德拜是谁？

（哈萨克国际通讯社讯）8月28日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）在第一届库鲁尔泰首次会议上，提名阿伊别克·阿尔卡拜吾勒·达德拜（Айбек Арқабайұлы Дәдебай）担任库鲁尔泰主席。

这位被提名领导哈萨克斯坦新一届一院制立法机构的政治人物有着怎样的履历？

工作经历

阿伊别克·达德拜1980年4月1日出生于阿拉木图市。

2001年，他在阿布莱汗哈萨克国际关系与世界语言大学开始职业生涯，担任国际旅游管理系教师。

2008年至2011年，任哈萨克斯坦议会上院办公厅议会间关系与国际合作处专家、上院议长助理代职；

2011年至2013年，任哈萨克斯坦常驻联合国日内瓦办事处代表团随员、三等秘书；

2013年至2019年，先后任哈萨克斯坦议会上院议长秘书处副主任、主任；

2019年至2021年，任哈萨克斯坦总统办公厅副主任；

2021年至2022年，任哈萨克斯坦总统事务管理局副局长；

2022年至2024年，任哈萨克斯坦总统事务管理局局长；

2024年至2026年，任哈萨克斯坦总统办公厅主任；

2026年5月起，担任公正党主席。

教育背景及外交衔级

阿伊别克·达德拜毕业于阿布莱汗哈萨克国际关系与世界语言大学，专业为国际文献学。2003年，他在该校获得区域研究硕士学位。

达德拜拥有二级参赞外交衔级。

8月28日，哈萨克斯坦第一届库鲁尔泰首次会议在阿斯塔纳举行，托卡耶夫出席会议。根据宪法有关规定，库鲁尔泰主席候选人由总统提名。托卡耶夫当天正式提名达德拜担任库鲁尔泰主席。