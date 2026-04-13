“CMG媒体周2026”首次在阿斯塔纳举办 深化哈中媒体合作与人才培养

本次活动将中国中央广播电视总台（CMG）实务专家与MNU学界专家汇聚一堂，打造融合理论与实践的教学平台。期间将开展密集培训、多媒体内容制作工作坊，以及面向国际环境的记者能力提升课程。学生不仅有机会参与真实案例实践，还可与CMG专家面对面交流，并完成个人项目创作。

活动闭幕式上将展示优秀成果项目，参与学生还将获得相应证书。

MNU教务长阿娜尔·伊布拉耶娃表示，“CMG媒体周2026”为学生提供了接触中国一流媒体专业经验的宝贵机会。她指出，CMG作为中国媒体领域的旗舰机构，是全球新闻专业能力的重要中心之一。

CGTN副总编辑丁勇致辞表示，在阿斯塔纳举办的“CMG媒体周2026”为思想与经验交流搭建了重要平台，学生不仅能够提升专业技能，还将深入了解当代中国媒体的运作特点。

Фото: MNU

该国际项目是MNU与哈萨克斯坦总统广播电视综合体持续合作的重要组成部分。依托这一合作，双方于2023年共同成立国际新闻学院，成为哈萨克斯坦首个面向国家和社会需求培养青年新闻人才的项目，也为拓展国际媒体合作奠定了基础。

据介绍，本次活动由哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台共同主办，是落实两机构于2025年6月16日签署合作备忘录的重要举措。该备忘录签署仪式在阿科尔达总统府举行，由哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与中华人民共和国主席习近平共同见证。

Фото: MNU

哈萨克斯坦总统广播电视综合体是全国规模最大的全流程媒体机构之一，涵盖内容制作与传播多个环节，旗下包括“Jibek Joly”电视与广播、“Silk Way”系列国际频道、哈萨克国际通讯社、纪录片中心及数字品牌TRKLAB等平台。

中国中央广播电视总台（CMG）是全球最具影响力的媒体集团之一，旗下拥有100多个电视与广播频道及信息平台，覆盖80多种语言，在67个国家设有190多个海外记者站。

马克苏特·纳里克巴耶夫大学是哈萨克斯坦领先的高等学府之一，也是独联体和中亚地区首个获得英国QAA Global Quality Award认证的高校。

【编译：木合塔尔·木拉提】