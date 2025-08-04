从阿热斯走向哈佛 哈萨克斯坦姑娘投身美国教育改革

在丝绸之路电视频道《Бүгін LIVE》节目中，埃塞丽以美国District Management Group公司的首席分析师身份，讲述了自己的求学历程、专业经验以及在美的工作内容。

—我想一切都始于我的童年。我出生在哈萨克斯坦南部的小城阿热斯。最近我回了一趟家，见到了曾经的老师。她对我说，“你从小就一直在努力，总是渴望了解新事物。”我想，正是对美好生活和优质教育的向往，激励我走到了今天。-埃塞丽这样说道。

Фото: Kazinform

作为节目嘉宾，她介绍了自己在一家公司工作的经历，这家公司在分析和优化美国教育体系方面处于行业前列。

—District Management Group是一家致力于提升美国教育质量的大型企业。我负责与全美52个州的教育部门沟通，收集有关学生平均成绩和学校问题的详细数据，并据此进行分析，研究在哪些方面可以改进、加强或调整，最终制定出相应的策略。-她解释道。

这份工作源于她在哈佛大学期间的课程推荐。

—这家公司的创始人就是我的一位教授。我曾在哈佛商学院上过他讲授的“教育体系转型”课程。没想到他亲自向我推荐了这份工作。当时我非常高兴，当然也有些紧张和不安，但最终我决定接受这个挑战，积累经验。毕竟，在美国硕士毕业生有一年免签工作机会。有这样的机会，我不想错过。-她表示。

Фото: Kazinform

尽管有教授推荐，埃塞丽仍然按程序参加了全部的招聘选拔。

—即便是推荐，我还是走完了完整的四轮选拔流程。第一轮是完成一个作业，我收到了一座城市过去五年内所有学校的成绩数据，需要进行分类分析，并据此制定学校的发展策略。第二轮是与公司高层的面试，第三轮是案例分析，老板给了一个实际问题，我需要阅读、计算、分析并提出具体解决方案。-埃塞丽回忆道。

