从草原走向欧洲 哈萨克族塔兹犬在布鲁塞尔亮相

不久前，首届Shanyraq Fest Brussels文化节在布鲁塞尔举行，集中展示了哈萨克斯坦丰富多彩的文化遗产。4月8日至11日期间，来自世界各地的500多名人士参加活动，40多位哈萨克斯坦艺术家向欧洲观众展示了哈萨克斯坦独具特色的民族艺术和传统习俗。

那么，如何才能让哈萨克斯坦另一项珍贵的民族遗产——塔兹犬与托别特犬，在欧洲得到更加广泛的宣传和推广？

“NOMAD，民族狩猎俱乐部”基金会成员阿布扎勒·多斯曼在从比利时连线丝绸之路电视台《Бүгін.LIVE》节目时，就这一话题分享了自己的看法。

哈萨克族塔兹犬以速度快、警觉性高和出色的狩猎能力而著称。它体型紧凑、四肢修长，耳朵和尾巴上长有饰毛。塔兹犬主要依靠视觉而非嗅觉发现猎物，能够快速追赶猎物。它性格沉稳、十分敏感，同时对主人忠诚。

而哈萨克族托别特犬则是一种体型高大、强壮且勇猛的护卫犬。自古以来，它一直承担着保护牲畜、抵御狼群及其他野兽侵袭的职责。没有危险时，托别特犬不会无故发起攻击，但面对对领地和主人的威胁，它会奋不顾身地进行守护。如果说塔兹犬是狩猎中的得力伙伴，那么托别特犬就是畜群威严的守护者。两者都与哈萨克人民的生产生活紧密相连，是哈萨克民族的重要文化价值。

“明天这个日子意义重大。因为近年来，围绕哈萨克族塔兹犬开展的信息宣传工作一直在广泛推进。‘NOMAD民族狩猎俱乐部’近20年来一直致力于保护哈萨克族塔兹犬、发展民族狩猎传统。我们的主要目标，就是保护好哈萨克族塔兹犬，发展其品种特点，并将其打造成为我们民族的品牌。”阿布扎勒·多斯曼说。

Фото: видеодан алынған скрин

据他介绍，值此9月3日哈萨克族塔兹犬与托别特犬日之际，一场名为《疾风猎犬——塔兹》的摄影展正在比利时首都布鲁塞尔举行。

“在‘NOMAD民族狩猎俱乐部’基金会组织下，在哈萨克斯坦共和国外交部和哈萨克斯坦驻比利时大使馆的支持下，并有哈萨克斯坦犬业联盟参与，这场以哈萨克民族珍贵财富——疾风塔兹犬为主题的摄影展正在举行。”阿布扎勒·多斯曼指出。

据阿布扎勒·多斯曼介绍，此前类似摄影展还曾在芬兰、土耳其和爱沙尼亚举行。这类活动有助于在国际层面进一步推广哈萨克族塔兹犬，也让更多人了解其作为民族文化价值的重要意义。

“欧洲国家对哈萨克族塔兹犬和托别特犬的兴趣非常浓厚。应哈萨克斯坦驻比利时大使馆邀请，今天活动吸引了众多嘉宾报名参加。值得一提的是，国际犬业联合会执行主任也专程前来参加。此外，比利时地方政府代表也对这项活动表现出浓厚兴趣。”他说。

通过从比利时发来的连线，阿布扎勒·多斯曼向所有同胞致以节日祝福。

“在国家元首的支持下，保护和发展哈萨克族塔兹犬与托别特犬种群的具体措施已经启动，这也为我们进一步加大工作力度创造了很好的机会。在此，我向所有参与这一有益事业的人士表示感谢，并向所有同胞致以节日祝贺！愿哈萨克族塔兹犬不断繁衍，声名远扬世界各地！”他说。

值得一提的是，哈萨克斯坦犬业联盟主席鲍尔詹·谢里克卡利最近表示，哈方此前特别推动在国际标准中体现塔兹犬与哈萨克民族历史生活方式之间的联系。