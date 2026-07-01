从AI大学到数字公民服务中心：哈萨克斯坦全面提速数字化转型

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫（Жаслан Мәдиев）7月1日在政府会议上表示，哈萨克斯坦已在过去半年内快速构建起数字化发展的制度和法律基础，并将于今年9月1日正式启动 哈萨克人工智能研究大学（Qazaq AI Research University） ，同时推动公共服务中心升级为“人民数字办公室”，加快建设欧亚地区高科技和数字经济中心。

扎苏兰·马迪耶夫指出，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已将人工智能和数字化转型确定为国家发展的核心优先方向之一。随着新宪法正式生效，公民数字权利，特别是个人数据保护权，首次被写入宪法，阿拉套市（Alatau City）的特殊法律地位也获得宪法层面的确认。

他说，哈萨克斯坦已相继通过《数字法典》《人工智能法》《数字资产法》《网络安全法》以及促进电信市场和数据处理中心发展的相关法律，为国家数字化转型奠定了坚实基础。

今年6月9日，总统批准了《Digital Qazaqstan（数字哈萨克斯坦）2029国家战略》。该战略是一份旨在全面推动经济各领域和国家治理体系数字化转型、广泛应用人工智能技术的综合性文件。

扎苏兰·马迪耶夫介绍，去年，哈萨克斯坦建成了中亚地区首批超级计算集群，并成功跻身全球超级计算机TOP500榜单。目前，这些算力资源已向初创企业、高校、科研机构、国家机关和企业开放使用。

在数字基础设施建设方面，哈萨克斯坦今年已启动世界级“数据中心谷”（Data Center Valley）项目，规划总算力规模至少达到1吉瓦。依托稳定的电力供应和高速数据传输能力，哈萨克斯坦正联合国际大型企业分两阶段建设人工智能数据中心，总容量不少于250兆瓦。

他透露，6月13日，哈萨克斯坦在美国芯片巨头英伟达（NVIDIA）的支持下，与Firebird AI公司签署了一项总额达100亿美元的合作协议。

通信基础设施建设同样正在加速推进。根据规划，到2028年，全国92%的农村地区将实现高速互联网覆盖，全国20个主要城市正在建设5G网络，长度超过4000公里的光纤超高速干线也在持续铺设之中。

此外，全国4万公里的共和国级和州级公路将实现通信网络覆盖，卫星互联网服务也正在逐步覆盖全国。

在人才培养方面，哈萨克斯坦已形成覆盖不同年龄阶段的人工智能人才培养体系。其中，TUMO创意技术中心面向12至18岁的青少年，Tomorrow School则专注培养成年人和实用型人工智能人才。

扎苏兰·马迪耶夫表示，今年9月1日，哈萨克斯坦将正式启动哈萨克人工智能研究大学（Qazaq AI Research University）。这将成为中亚地区首批专注人工智能研究和人才培养的高等教育机构之一。

与此同时，哈萨克斯坦正在推动国家治理体系全面数字化转型。

扎苏兰·马迪耶夫介绍，国家人工智能平台目前已应用于AI智能代理开发、翻译、会议记录以及公文处理等领域。e-Otinish AI系统已借助人工智能技术处理超过200万份公民诉求。

统一数字平台QazTech已经全面投入运行，自今年年初起，哈萨克斯坦已暂停在平台之外开发新的国家信息系统，并计划于2027年底前将中央国家机关的主要信息系统全部迁移至该平台。

他表示，国家还将发展新一代eGov和eGov Business系统，逐步转向AI助手和主动式公共服务模式。

其中，全国公共服务中心（ЦОН）将升级为“人民数字办公室”（Халықтың цифрлық кеңселері）。作为国家与民众之间的统一沟通平台，AITU国家数字生态系统正在持续建设。同时，电子议会（e-Parliament）平台测试版已投入使用，并正根据单院制库鲁尔泰（Құрылтай）的新模式进行适配调整。

扎苏兰·马迪耶夫还表示，人工智能和数字发展部已成为政府内部首批全面推进AI转型的部门之一。目前，151项业务流程已完成重组，300名工作人员接受了人工智能技能培训，180余名员工完成了“Vibe Coding”培训，以提升重复性工作的自动化水平和分析材料的编制效率。

在国际合作方面，扎苏兰·马迪耶夫表示，哈萨克斯坦正不断巩固其作为欧亚地区高科技和商业枢纽的地位。

他说，Alem.ai已成为技术外交的重要平台，迄今已接待40多个官方代表团、多国领导人以及国际大型企业负责人。

今年4月，在联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）第82届会议期间，通过了一项历史性决议，决定在阿拉木图设立数字解决方案中心。

作为国家数字化发展的另一重要方向，阿拉套市（Alatau City）正在建设成为新一代创新城市和前沿技术试验平台。为此，国家专门为其制定了特殊法律制度。

扎苏兰·马迪耶夫表示，哈萨克斯坦已加入美国主导的Pax Silica和AI Opportunity Partnership倡议，并正式成为国际AI经济体俱乐部（AI Economies Club）成员。

他指出，这将为哈萨克斯坦融入半导体、芯片、电池以及关键矿产加工等领域的全球高附加值产业链创造条件，推动国家从原材料出口模式向高附加值产品生产和出口模式转型。

值得一提的是，7月1日，哈萨克斯坦新宪法正式生效。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫当天向全体国民表示祝贺，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫则表示，国家和社会各项制度的全面现代化进程已经正式开启。