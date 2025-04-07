《哈萨克斯坦历史——从古至今》七卷本即将面世

谁在参与编撰工作？

据哈萨克斯坦科学和高等教育部证实，项目初期共聘请了300名专家参与，随后根据工作推进情况对团队构成进行了调整。部分作者曾就内容质量提出改进建议，一些不符合当代学术标准的章节已被从卷册结构中删除。

目前，共有289位学者参与此项学术工程，其中包括227名哈萨克斯坦国内的专家，以及来自日本、土耳其、美国、俄罗斯、保加利亚、意大利、澳大利亚和乌兹别克斯坦等国家的62位研究人员。参与者不仅包括历史学家，还涵盖民族学家、政治学家、法学家、社会学家、人类学家、遗传学家及其他领域的专家。

此外，哈萨克斯坦多家权威学术机构也共同参与了该七卷本的编纂工作，其中包括硕罕·瓦里汗诺夫历史与民族学研究所、埃勒凯·玛尔古兰考古研究所、金帐汗国研究中心、拉玛詹·苏莱曼诺夫东方研究所以及国家历史研究所等。

七卷本包含哪些内容？

这部学术著作的每一卷均聚焦哈萨克斯坦历史上的一个关键时期：

第一卷《哈萨克斯坦古代史》，由埃勒凯·玛尔古兰考古研究所编写；

第二卷《突厥时期哈萨克斯坦史（公元6至12世纪）》，由硕罕·瓦里汗诺夫历史与民族学研究所编写；

第三卷《金帐汗国史》，由金帐汗国研究中心负责编纂；

第四卷《哈萨克汗国史（15世纪至18世纪初）》，由拉玛詹·苏莱曼诺夫东方研究所编写；

第五卷《哈萨克斯坦近代史》，由硕罕·瓦里汗诺夫历史与民族学研究所编写；

第六卷《苏联时期的哈萨克斯坦（1917–1991年）》，同样由硕罕·瓦里汗诺夫历史与民族学研究所负责编写；

第七卷《独立哈萨克斯坦史》，由国家历史研究所编撰完成。

科学和高等教育部指出，这套七卷本充分吸收了最新的历史学、民族学研究成果与考古发掘资料。值得一提的是，本次编撰首次将此前散见于国内外档案馆、从未公开的历史文献纳入研究视野，并采用了现代方法论进行系统分析。在全球化视角的推动下，哈萨克斯坦历史也获得了更为广阔的国际背景解读。

七卷本是否会纳入中小学课程？

据报道，这套七卷本不会直接纳入中小学的《哈萨克斯坦历史》课程。科学和高等教育部对此解释称，该多卷本为专业性极强的学术著作。教育部将以此为基础，根据学生的年龄阶段、心理认知特点以及教育标准和教学进程的要求，有步骤地将相关内容引入教学大纲中。

这套七卷本预计何时出版？

目前，七卷本正处于学术评论与文学审读阶段。待设计、插图、索引等技术工作全部完成后，将正式出版。据悉，该书的印刷版将分发至全国各州级图书馆，供学术界与公众查阅。

【编译：阿遥】