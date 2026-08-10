从Cosplay到漫画创作：Comic Con Astana如何汇聚不同国家的流行文化爱好者

（哈萨克国际通讯社讯）身着动漫、电影和游戏角色服装的Cosplayer穿梭在人群中，画师在展位展示自己的作品，游戏区挤满等待体验的年轻人，而在另一边，来自世界各地的演员、漫画家、博主和创作者正在与观众交流——8月6日至9日举行的Comic Con Astana 2026，让阿斯塔纳再次成为中亚流行文化爱好者关注的焦点。

对于一些人而言，这是第一次真正走进大型动漫展；对于已经连续数年前来参加的“老朋友”来说，这里则是每年与同好重逢、展示新角色的地方。与此同时，从俄罗斯、塞尔维亚、乌兹别克斯坦等国赶来的参与者，以及拥有国际漫画行业经验的专业创作者，也让这场动漫展呈现出越来越明显的国际化色彩。

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Comic Con Astana Cosplay大赛主持人阿尔马兹·穆尔扎哈普夫认为，社交媒体上的传播和参与者的口碑，正在不断扩大动漫展的影响力。

“我认为，随着时间推移，关于动漫展的信息不断通过口口相传传播开来，人们的兴趣也越来越浓。很多人在社交媒体上看到动漫展，被这里独特的氛围吸引。今年参与者的活跃程度明显比以前更高。”

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在他看来，Comic Con Astana正在逐渐成为一项每年举行、汇聚数以千计共同兴趣爱好者的固定活动。

而这种“氛围”，也是记者在现场采访不同参与者时反复听到的一个词。

从洛杉矶到阿斯塔纳：“这里的人还保留着兴奋感”

俄罗斯知名博主Karrambaby（本名卡丽娜·叶加梅季耶娃）此前曾到访哈萨克斯坦，但这是她第一次来到阿斯塔纳，也是第一次参加这里的Comic Con。

“以前我来过哈萨克斯坦，但这是第一次到阿斯塔纳。从下飞机的那一刻开始，这座城市就给我留下了非常特别的印象。城市非常开阔、干净，也很明亮漂亮，天气同样非常好。总体来说，我真的很喜欢阿斯塔纳。”

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此前，她曾参加过洛杉矶的同类动漫展。来到阿斯塔纳后，最吸引她的首先是现场形形色色的Cosplayer。

“这里的一切都很棒。Cosplayer的造型非常特别，还有很多有意思的展位。我尤其喜欢看Cosplay。看到这么多富有创造力的人聚集在同一个地方，本身就让我觉得很受鼓舞。每个人都在努力展示自己的想法和创作，我非常喜欢这里的氛围。”

不过，在Karrambaby看来，阿斯塔纳与洛杉矶Comic Con真正不同的地方，并不是场馆或者展位，而是观众表现出的情绪。

她认为，洛杉矶经常举办各种大型娱乐文化活动，当地观众对于明星和大型活动已经相当熟悉，而在阿斯塔纳，观众对于动漫展和国际明星依然保持着非常直接的兴奋与热情。

“我觉得洛杉矶的人可能已经见过太多这样的活动了，因为那里经常举办各种动漫展。甚至偶遇名人，对他们而言也变成了一件很平常的事情。但在这里，我们每个人都会特别兴奋。比如今天和《权力的游戏》演员尼古拉·科斯特-瓦尔道合影的时候，我的手甚至都在发抖。我们还没有习惯这样的见面。”

正是这种真实而直接的情绪，成为她眼中Comic Con Astana最特别的地方之一。

第一次做Cosplay服装，就站上专业比赛舞台

在动漫展现场，来自俄罗斯萨哈林地区的米罗斯拉娃·库雷吉娜迎来了自己的另一个“第一次”。

这是她首次参加Comic Con Astana，而她准备在专业Cosplay大赛中展示的，是游戏《崩坏：星穹铁道》中阿格莱雅的造型。

更特别的是，这套参赛服装还是她第一次完全依靠自己制作的Cosplay服装。

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虽然此前一直对Cosplay感兴趣，但米罗斯拉娃从未独立完成过整套服装。因此，当她提交专业组比赛申请时，甚至没有想到自己真的能够入选。

“这是我第一次自己制作服装。所以提交申请时，我根本没想到能够进入专业比赛。能够直接获得这种级别赛事的参赛资格，真的让我非常惊讶。看了这两天的比赛之后，我更加受到鼓舞，现在特别期待自己登台的那一刻。”

选择阿格莱雅，则源自她对这个角色本身的喜爱。

“我喜欢阿格莱雅自信、坚定的性格，她的造型也非常醒目，大量使用金色元素，服装设计很特别。所以我一直想制作这个角色。”

Comic Con Astana的规模同样超出了她此前参加其他活动时的经验。

“这是我第一次参加这么大型的动漫展。以前也去过一些类似活动，但很难和这里的规模相比。这里人特别多，还有各种娱乐项目、商店和不同活动区域。对我来说，一切都很新鲜。”

有人第一次来，也有人连续三年来到这里

来自阿拉木图的达莉娅·尼亚佐娃则选择了日本动漫《黑执事》中的夏尔·凡多姆海恩。

她从2020年前后开始接触动漫文化，《黑执事》是她最早观看的作品之一。

“《黑执事》是我最早看过的动漫之一，所以对我而言有特殊意义。我非常喜欢夏尔·凡多姆海恩的风格，也一直想尝试这个角色。为了尽可能接近人物造型，我还戴了蓝色隐形眼镜。”

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虽然达莉娅此前参加过Cosplay活动，但如此规模的Comic Con还是第一次。此次她还准备参加业余Cosplay比赛。

与这些初次到来的参与者不同，来自铁米尔套的安德烈·阿拉德舍夫已经连续第三年来到Comic Con Astana。

今年，他选择的是电影《蝙蝠侠归来》中的企鹅人。

但让他每年重新来到阿斯塔纳的，并不只是Cosplay比赛。

“我喜欢这里的氛围，也喜欢这里的人。这已经是我连续第三年来了，但每一年都会得到新的体验。因为不断有新的角色出现，也会遇到不同的人。没有哪一年完全重复上一年，人和大家的兴趣都在变化，所以每年都值得来看。”

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动漫展第一天，他甚至没有穿Cosplay服装，而是作为一名普通观众在现场闲逛。

在他看来，来到Comic Con并不意味着必须扮演某个角色。看看别人的作品、和拥有共同兴趣的人交流，同样能够感受到这里真正吸引人的地方。

从乌兹别克斯坦赶来的动漫爱好者

这种吸引力也在跨越国界。

来自乌兹别克斯坦的萨比拉·乌谢诺娃专程来到阿斯塔纳参加动漫展，并选择了《绝区零》中的角色造型。

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这是她第一次参加如此大型的流行文化活动。

“可能正因为这是第一次，我特别希望能够真正感受这里的氛围，留下好的体验。我喜欢动漫文化已经差不多10年了。这次专门为自己的角色定制服装。今年可能不会参加阿斯塔纳的Cosplay比赛，但我计划好好准备，明年再来参赛。”

来自彼得罗巴甫尔的巴赫提亚尔·多勒德巴耶夫则以《火影忍者》中的阿飞造型亮相。

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不过，他此次来到Comic Con Astana还有另一个重要目标——见到自己喜欢的《权力的游戏》演员尼古拉·科斯特-瓦尔道，并获得他的签名。

来自卡拉干达州沙赫京斯克的安格丽娜·阿扎马托娃则为了自己《崩坏：星穹铁道》Sunday的造型，凌晨5点就起床开始准备。

“这是我第一次参加这个动漫展，所以我想尽可能玩得开心，认识一些新朋友，真正体验这里独特的氛围。为了今天并不容易，我早上5点就起床开始穿戴和准备造型。因为是第一次，所以这里的一切对我来说都非常特别。”

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不同城市、不同国家的参与者，因为动漫、电子游戏、电影和Cosplay来到同一个地方。对很多年轻人而言，Comic Con的意义也正在从“观看一场活动”，变成展示自我以及寻找同好的社交空间。

Marvel漫画家：13岁时，我决定走上这条路

Comic Con Astana的另一面，是普通爱好者与专业文化产业创作者之间的交流。

曾参与Marvel和DC Comics项目的意大利漫画家保罗·潘塔莱纳（Paolo Pantalena），此次作为特别嘉宾来到阿斯塔纳。

他曾参与《Red Hood》《Deathstroke》《Batman: Shadow War》以及Marvel《War of Kings》《What If…?》等漫画项目。

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对于潘塔莱纳而言，Comic Con提供了一个把自己多年创作经验直接分享给普通读者和年轻创作者的机会。

“我很高兴能够作为嘉宾来到这里。与这里的人分享自己的经验和艺术创作，对我而言非常有启发。我能够感受到，很多人对我的创作、职业经历以及我是怎样走到今天这一步非常感兴趣。”

这是潘塔莱纳第一次来到哈萨克斯坦，也是他此前距离故乡最远的一次旅行。

“这是我第一次来到哈萨克斯坦，以前从没有进行过这么远的旅行。我们才来了两天，所以暂时还没有机会去很多地方。但我很希望更多了解这里的文化和人。我还会在这里待三四天，希望尽可能多看看这座城市。如果可以的话，我其实希望在哈萨克斯坦待得更久一些。”

谈到自己的职业经历，潘塔莱纳表示，13岁时他便意识到，绘画可能成为自己真正希望从事的事业。

“13岁的时候，我意识到自己真的非常喜欢画画，也觉得自己在这方面有一定能力。于是我给自己定下目标，并不断为之努力。最开始，我的父母并不太支持这个选择，但我没有放弃。后来积累了一定经验，觉得自己准备好了，就把作品集寄给Marvel的编辑。他们会从世界各地寻找有才华的画师。我获得了机会，就这样开始与Marvel合作。”

如今，他也在继续与DC Comics合作，并计划在今年年底推出新的蝙蝠侠相关作品。

“每个人都有自己的故事”

如果说潘塔莱纳向年轻创作者展示的是专业漫画产业的一条成长路径，那么俄罗斯博主兼插画师阿列克谢·多布里亚克（Alexey Dobryak）谈到的，则是互联网时代如何讲好自己的故事。

多布里亚克从小喜欢绘画，后来发现可以借助软件让静态画面“动起来”，由此开始尝试动画创作。

“动画是表达情绪最有感染力的方式之一。你可以把一种感受进行夸张和强化，而且成年人、青少年和儿童都能够观看。”

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不过，制作动画所需要的时间远比普通视频更多。

简单的拍摄和剪辑可能几天就能完成，而完全依靠绘画制作的视频则可能耗费一个月甚至更长时间。他此前制作有关古希腊和北欧神话的内容时，一条视频就用了大约一个月。

对于刚刚开始尝试制作网络内容的年轻人，他给出的建议却并不是首先学习软件或者追逐流量，而是学会讲故事。

“最重要的是行动起来，同时学会讲有趣的故事。在学校也要好好学习，学会写作文。因为有些人甚至不知道怎样把一个故事的开头、中间和结尾组织好。实际上，每个人的生活里都有很多值得分享的东西。你需要做的，是学会把它讲得有趣，并准确表达自己的想法。”

从一次动漫展，到一座城市的流行文化聚会

Comic Con Astana总制片人娜塔莉娅·阿布拉什金娜表示，动漫展的规模正在逐年扩大。组织方此前预计，本届活动四天参观人数有望达到约10万人次。

她表示：

“我们的目标，是为不同年龄段的观众提供有趣的内容，让Comic Con Astana成为一个人们每年都会期待的传统家庭节庆活动。”

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从现场来看，这种定位也意味着Comic Con Astana已经不再只是Cosplayer或者资深动漫迷的活动。

有人为专业Cosplay比赛花费大量时间亲手制作服装，有人只是穿上自己喜欢的角色服装与其他人合影；有人从国外专程来到阿斯塔纳，有人连续三年参加；还有人甚至完全不穿Cosplay服装，只是来到现场看看作品、玩游戏、逛展位，与拥有共同兴趣的人聊聊天。

专业漫画家分享自己如何进入Marvel和DC，网络创作者讨论怎样把普通生活变成值得观看的故事，而年轻Cosplayer则第一次站上大型赛事舞台。

这些不同的人，最终构成了Comic Con Astana的另一层意义。

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它所展示的不仅是动漫、电子游戏、漫画、影视和Cosplay本身，也是一种围绕共同兴趣形成的文化交流方式——创作者可以展示作品，年轻人可以尝试表达自己，不同国家的爱好者则能够在同一个空间里找到共同语言。

阿尔马兹·穆尔扎哈普夫认为，动漫展之所以能够持续吸引观众，与其不断扩大的规模、国际演员和嘉宾的参与以及越来越丰富的娱乐内容密切相关。

“Comic Con Astana 2026拥有非常多元的活动内容，有知名演员参加，也为参与者提供了新的机会。我很高兴这样规模的大型活动能够每年在我们的国家举行。”

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从第一次参加大型动漫展的年轻Cosplayer，到从国际漫画产业来到阿斯塔纳的专业创作者；从凌晨5点起床准备角色造型的普通爱好者，到见到偶像时依然会激动得“手发抖”的百万粉丝博主——或许正是这些真实而具体的体验，让Comic Con Astana逐渐拥有了属于自己的氛围。

而随着越来越多来自哈萨克斯坦各地乃至其他国家的参与者来到这里，这场每年一度的流行文化聚会，也正在成为阿斯塔纳年轻文化生活中越来越醒目的一个组成部分。

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