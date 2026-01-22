从Coursera到ChatGPT：哈萨克斯坦推进教育数字化新阶段

阔本诺娃表示，哈萨克斯坦目前已启动新一轮教育大纲编制工作，重点覆盖人工智能（AI）、工程学以及AI数字技术等前沿领域。现阶段，全国已有30所高校开设42个AI相关专业，涵盖“应用人工智能”“AI工程与区块链”“医学人工智能”等方向，共有2815名学生在本科、硕士和博士阶段就读。同时，全国超过54%的高校教职人员已完成人工智能相关的专业培训。

—我们的下一步计划，是在严格遵守学术伦理的前提下，引入ChatGPT Edu。这将是一款受控、安全的教学辅助工具，不仅有助于减轻教师负担，也将提升人才培养质量，-阔本诺娃在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上指出。

她表示，根据与OpenAI签署的合作备忘录，全国16.5万名一线教师和高校教授将获得免费使用授权。

据她介绍，该举措预计将为哈萨克斯坦教师带来多方面利好，包括：

日常任务自动化：实现报告生成和作业批改的自动化处理；

个性化教学支持：为学生量身定制学习计划和教学材料；

高效数据处理：开展数据分析，并对长文档进行快速摘要；

自主工具开发：支持教师为课程创建定制化AI助手和教学聊天机器人。

相关工具的引入被视为“教学加速器”，旨在在较短时间内系统性更新全国教学方法，并帮助教师适应人工智能时代的全新工作范式。

阔本诺娃还提到，在此之前，哈萨克斯坦与国际知名教育平台Coursera实施的同类项目已取得显著成效。过去三年中，全国学生累计获得证书50.37万份，受益学生超过23.5万人。

—Coursera已将哈萨克斯坦评为全球教育数字化转型的领军国家之一。仅在过去一年，学生对“全民生成式人工智能”课程板块的兴趣显著提升，相关证书数量从2024年的5573份跃升至2025年的41159份，-她表示。

提示词工程相关课程也呈现出类似增长趋势。其中，“ChatGPT提示词工程”课程在2025年的证书发放量已增至33898份；另一门热门课程“利用ChatGPT实现创新教学”累计发放证书10783份。

【编译：阿遥】