北哈州拟从澳大利亚等国引进6000多头优良种畜

目前，该地区农业生产者已开始实施一系列项目，旨在扩大生产规模、更新畜群遗传潜力，并提高畜牧业生产效率。

在此期间，北哈州代表团访问了澳大利亚的畜牧业企业。

代表团对拟引进的牲畜进行了现场查看和初步遴选。遴选过程中，重点考察了牲畜的品种和生产性能、品种特征、年龄、活体重量、健康状况、外形体态，以及其他影响未来畜群生产力和繁殖能力的指标。

与此同时，双方还就牲畜价格、兽医要求、检疫程序、物流以及交付期限等问题进行了具体协商。这样的遴选方式能够帮助农业生产者不仅根据价格和可获得性选择牲畜，同时综合考虑其品质、遗传潜力以及项目的经济效益。

按照计划，今年9月至10月，北哈州将从国外引进2000多头牛和4000多头小牲畜。

值得一提的是，出于同样目的，库斯塔奈州代表团计划于今年9月访问爱尔兰。

据了解，2026—2030年畜牧业发展综合计划旨在推动该行业进一步发展，吸引投资，并实施新的生产项目。

农业部表示，在这一过程中，优惠融资机制将发挥重要作用。相关机制能够为农业生产者扩大经营规模、购买优良种畜以及建设现代化生产基地提供支持。

据此前报道，哈萨克斯坦当前正全力推进饲草储备工作。据各州政府最新数据显示，截至6月底，全国已完成储备饲草910万吨以上。其中，干草830万吨，青贮料85万吨，青贮饲料3.5万余吨。