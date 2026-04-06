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    12:35, 06 四月 2026 | GMT +5

    从烟草到珠宝 哈萨克斯坦强制标识商品目录再扩容

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划对膳食补充剂（保健品）以及珠宝和由贵金属、宝石制成的其他制品实施强制性标识管理。

    从烟草到珠宝 哈萨克斯坦强制标识商品目录再扩容
    Фото: Рexels.com

    哈萨克斯坦贸易和一体化部已起草相关命令草案。该文件明确了需通过识别手段进行强制标识管理的商品目录，并设定了具体实施期限。

    草案指出，引入标识制度旨在压缩非法产品流通空间，提高税收征管效率，并为企业营造公平竞争环境。

    根据计划，保健品的强制性数字化标识制度拟于2026年9月起推行；珠宝首饰的强制标识化管理则拟于今年12月正式启动。

    目前，该命令草案已发布在政务公开讨论门户网站上，公开征求意见期限截止至4月20日。

    贸易和一体化部提醒，截至目前，哈萨克斯坦已对烟草制品、鞋类、药品、高鼻羚羊衍产品及机油实施强制数字化标识管理。今年2月1日起，啤酒及啤酒饮料已开始分阶段引入标识制度。此外，轻工业产品的强制性标识管理计划于2026年12月1日起分阶段实施。

    同时，医疗器械、食用植物油、家用化学品及化妆品的标识试点工作正在测试中。此前，木材及生活用液化石油气瓶的标识试点项目已圆满结束。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 贸易 经济
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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