从努库斯到世界杯赛场：11岁乌兹别克斯坦男孩圆梦绿茵场

（哈萨克国际通讯社讯）对于许多孩子来说，足球梦想往往始于街头巷尾的一块空地和一次次追逐皮球的快乐时光。他们渴望穿上心爱球队的球衣，近距离见到自己崇拜的球星。而对于来自乌兹别克斯坦努库斯市的11岁男孩贾汉吉尔·萨德科夫（Жәһангір Садықов）来说，这样的梦想已经成为现实。

6月23日，在美国休斯敦举行的乌兹别克斯坦队对阵葡萄牙队的世界杯比赛开始前，贾汉吉尔作为特别嘉宾步入球场，手捧国际足联（FIFA）官方比赛用球亮相。

当时，数万名球迷坐满看台，全球数百万观众通过电视直播观看比赛。这一难忘经历源于他在“Kia x FIFA World Cup 2026™”儿童活动中获得优胜。

“走进球场时，我的心跳得特别快。看到宏伟的体育场、热情的球迷以及世界级球员，我才真正意识到这一切都是真实发生的。”贾汉吉尔分享自己的感受时说。

对于这名男孩而言，这一天意义非凡；对于整个乌兹别克斯坦来说，同样具有历史意义。

因为当天出场比赛的是乌兹别克斯坦国家足球队。该队历史上首次获得世界杯决赛圈参赛资格，实现了乌兹别克斯坦足球发展的重要突破。

在这场乌兹别克斯坦队与葡萄牙队的比赛中，贾汉吉尔不仅见证了本国足球历史性时刻，还与众多世界级球星同场亮相。

值得一提的是，在这场比赛中，葡萄牙队以5比0战胜乌兹别克斯坦队。葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）独中两元，并创造新的赛事纪录。