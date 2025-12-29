从游牧到城市：15至18世纪哈萨克经济生活的真实图景

法拉比哈萨克国立大学教授、历史学博士别热凯特·卡热巴耶夫在接受采访时，从地理空间的维度出发，对哈萨克社会的经济体系进行了深入剖析。

—在探讨15至18世纪哈萨克民族的经济形态时，有一个细节常常被外界忽视。虽然畜牧业占据主导地位，但哈萨克斯坦的自然地理条件极为多样，这里既有高山水域，也有荒漠戈壁。正是这种空间异质性，孕育了多元并存的经济模式，-他介绍道。

据这位历史学家的研究，荒漠地区的游牧畜牧业早在青铜时代便已形成。到了15世纪，尽管畜牧业依然是经济结构的核心，但其内部已经演化出四种不同的发展范式：游牧、半游牧、半定居和定居。

—除此之外，还存在着其他经济形态。它们或许并非核心，但却是整个经济体系中不可或缺的组成部分，-卡热巴耶夫指出。

定居点、农耕与城市文明

锡尔河中上游地区是哈萨克斯坦境内最古老的定居点摇篮之一。在这一地区，农耕、园艺与手工业并行发展。

—凡是存在定居生活的地方，必然会出现农田和园艺，手工业也会随之兴起。这些地点逐渐形成稳定的居民点，后来随着行政职能的强化和贸易中心的出现，最终演变为真正意义上的城市，-卡热巴耶夫解释说。

中世纪时期，七河地区和南哈萨克斯坦境内分布着数十座城市。

这些城市的形成路径并不相同：杰特苏（七河地区）的城市繁荣，主要得益于丝绸之路黄金通道的带动，而南部地区的城市则更多是定居农业持续发展的自然结果。

在西哈萨克斯坦的乌拉尔河沿岸，政治因素在定居点的形成过程中发挥了关键作用。

城市：昔日的经济枢纽

在哈萨克斯坦境内，南部地区的城市遗址研究最为系统和深入。这里的城市不仅是行政中枢，更是当时首屈一指的经济中心，讹答剌便是其中的典型代表。

—仅以讹答剌为例，其经济结构就展现出高度的多样性。城内设有玻璃制造和砖块烧制作坊，农耕、园艺与商贸活动相互补充、并行发展，-教授说道。

根据文献记载和考古研究成果，从奇姆肯特到克孜勒奥尔达的锡尔河中游地带，曾分布着约30座城堡式城市。

按照规模和人口数量，这些城市可划分为小型、中型和大型。其中，最负盛名的六大都市分别是：昔格纳克、萨乌然、亚西（突厥斯坦）、讹答剌、塞兰和苏扎克。

—这六大城市各具功能特色，有的侧重行政管理，有的以军事防御见长，还有的则在商贸交流、宗教生活或文化发展方面占据重要地位，-卡热巴耶夫补充道。

繁荣的商贸生活

中世纪城市的经济活力，在当时的文献中可见一斑。波斯学者鲁兹比汗·伊斯法哈尼在其著作《布哈拉旅客笔记》中，曾描绘过昔格纳克的繁盛景象：

—在这座城市的集市上，清晨宰杀的500头骆驼，到了傍晚时分，连一片碎肉都不会剩下。

卡热巴耶夫认为，尽管此类记载在修辞上可能存在夸张成分，但依然能够从侧面反映出中世纪城市贸易的高度活跃。

这种繁忙而密集的经济生活，并非只存在于昔格纳克，在讹答剌、亚西、萨乌然等城市同样是一种常态。

“纯游牧”观念从何而来？

在卡热巴耶夫看来，将古代哈萨克人简单界定为牧民，既缺乏科学依据，也带有旧有“欧洲中心论”视角的明显烙印。

—长期以来存在一种陈旧观念，认为游牧者只从事放牧活动，不进行其他物资生产。考古发现和理论研究早已证明，这种看法并不成立。即便是在纯游牧环境中，哈萨克人同样能够实现自给自足，生产马具、毡房配套用品以及各类武器装备。甚至有资料显示，中世纪时期的哈萨克人已经具备制造火绳枪的能力，-他直言不讳地指出。

例如，在著名的奥尔布拉克战役中，哈萨克战士曾利用掩体作战，并使用火绳枪参战。尽管由于制造成本高昂，这类武器主要掌握在富裕阶层手中，但它依然有力地证明了当时手工业技术所达到的高度。

卡热巴耶夫最后强调，将哈萨克人的经济体系简单描绘为“单一的游牧畜牧业”，本质上是对历史真实面貌的一种误读。

【编译：阿遥】