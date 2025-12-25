从北京到罗马：2025年哈萨克斯坦文化领域重大事件回顾

2025年文化事件中，特别值得一提的是努尔吉萨·蒂连季耶夫诞辰100周年纪念。该纪念活动被列入联合国教科文组织2024-2025年国际纪念名人及重要事件名单，这彰显了这位作曲家对世界音乐文化的贡献。联合国教科文组织高度评价了他将哈萨克传统、民间遗产与现代音乐完美融合的专业造诣。

此外，为纪念阿拜诞辰180周年，在罗马市竖立了伟大诗人的纪念碑。这一重要活动吸引了意大利民众关注，进一步巩固了哈萨克斯坦与欧洲的文化纽带。在吉尔吉斯斯坦奥什市，开设了以阿拜命名的街道、纪念碑和博物馆，这体现了两国牢固关系以及哈萨克思想家在共同文化历史中的地位。

在亚美尼亚“哈萨克斯坦文化日”框架下，埃里温市隆重开设了以阿拜·库南巴耶夫命名的公园。这一活动源于国家元首对埃里温正式访问期间两国元首达成的协议。

8月，在哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦总统共同出席下，揭幕了穆赫塔尔·奥埃佐夫与钦吉斯·艾特马托夫纪念碑。该纪念碑已成为两国精神与文学团结的象征。

今年，阿克套市获评“突厥世界文化之都”称号，该称号由国际突厥文化组织（TÜRKSOY）授予。阿克套接待了来自20多个国家的文化精英，举办了一系列节庆、展览、会议和创意项目。

此外，今年在亚美尼亚和俄罗斯举办了“哈萨克斯坦文化日”，而在哈萨克斯坦则举办了“越南民族文化日”。此类活动有力促进了国际文化沟通，提升了各国对哈萨克斯坦创意项目的兴趣。

2025年，哈萨克斯坦剧院也取得显著成就。“阿斯塔纳歌剧院”海外巡演场场爆满，演员们在世界顶级舞台上获得高度评价。特别是，努尔苏丹·阿努阿尔别克通过选拔，入选世界最具声望的项目之一——莫斯科大剧院青年计划。

【编译：木合塔尔·木拉提】