从梵蒂冈密函到AI复原：阿斯塔纳展览全景呈现金帐汗国文明

（哈萨克国际通讯社讯）一封写给教皇的13世纪外交信函、一卷记录104位汗王世系的长卷、一顶通过3D技术重现的汗王头盔，以及借助人工智能复原的金帐汗国贵族服饰与军事战术……正在阿斯塔纳举行的“金帐汗国：作为草原文明典范的历史、考古、文化与认同”国际学术研讨会期间，一场汇集珍贵文献、考古遗存与数字科技成果的大型专题展览，首次系统呈现了金帐汗国的文明图景。

此次展览由哈萨克斯坦科学和高等教育部支持举办，集中展示13至15世纪活跃于欧亚大陆的金帐汗国在国家治理、外交、贸易、军事、城市文化及科学艺术等方面的发展成就。展览汇集了来自哈萨克斯坦国内博物馆、历史文化保护区、科研机构及高校的馆藏资源，并首次引入多份来自国际档案馆的珍贵历史文献。

首次公开的国际档案文献

展览最受关注的部分之一，是多份与金帐汗国有关的国际档案文献首次在哈萨克斯坦公开展出。

Фото: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

其中，《汗王世系谱卷》尤为引人注目。这部18世纪手抄长卷现藏于“科学殿堂”科研中心，全长267厘米，采用书法形式记录了术赤家族104位汗王的世系，被列入联合国教科文组织“世界记忆”名录。

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展厅中还展出了1246年贵由汗致教皇英诺森四世的外交信函。这份保存于梵蒂冈宗座档案馆的文献，以钦察语和波斯语书写，被认为是现存最古老的金帐汗国外交文件之一。

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此外，托合塔米失汗于1381年颁布的敕令，以及帖木儿·忽秃黑于1398年发布的塔尔汗特许文书，也首次集中亮相。这些文献分别藏于俄罗斯科学院东方手稿研究所和奥地利维也纳皇家宫廷图书馆，反映出金帐汗国时期成熟的法律制度与书法文化传统。

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来自伊斯坦布尔托普卡帕宫博物馆档案馆的外交书信同样成为展览亮点，其中包括乌鲁格·穆罕默德汗和艾哈迈德汗致奥斯曼帝国苏丹的信函，展现了草原政权与伊斯兰世界之间广泛而密切的外交联系。

草原贵族的服饰与审美

“草原时尚与服饰文化”展区，则通过大量实物文物，呈现了金帐汗国贵族阶层的生活面貌。

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出土于阿拉木图州申格尔德遗址（Shengeldi）的丝绸织物上，绘有龙与凤凰图案，显示当时草原地区与中国、伊朗之间已建立直接贸易联系。

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来自博佐克古墓群（Bozok）的狮纹银手镯，以及锡格纳克陵墓（Syganak）出土的金质头饰，则体现出当时高超的金属工艺与珠宝制作水平。

展览还通过人类学研究成果与实物遗存，对博尔甘阿纳陵墓（Bolgan Ana）中的一位贵族女性形象进行了科学复原。与此同时，研究团队借助人工智能技术，重现了金帐汗国时期男女贵族的礼仪服饰，使观众能够更直观地感受草原文明的审美体系。

AI重现草原骑兵战术

军事展区则集中展示了金帐汗国重装骑兵的装备体系。

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展出的铠甲、兵器与马具，主要出土于哈萨克斯坦和俄罗斯境内的哈顺乌斯塔遗址（Gashun-Usta）、穆尔塔遗址（Multa）以及札洛塔廖夫古城（Zolotaryov）遗址，展示了当时草原骑兵高度成熟的军事体系。

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其中，纽约大都会艺术博物馆收藏的“札尼别克汗头盔”3D数字模型首次在哈萨克斯坦展出，成为展厅中的焦点文物之一。

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借助人工智能技术，研究人员还对金帐汗国基于“十户制”构建的军事组织与战术进行了数字化复原，使观众能够动态了解草原军队的作战方式。

从草原到城市：多元文明交汇

展览另一核心主题，是金帐汗国时期草原文明与城市文明的融合。

来自萨莱奇克古城（Saraishyk）、锡格纳克古城（Syganak）、巴尔申肯特古城（Barshinkent）和然特古城（Jent）遗址的陶器、玻璃器与金属制品，再现了当时城市居民的日常生活。

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阿萨纳斯古城（Asanas）出土的青铜手术锯与医疗勺，则反映出当时城市社会已具备较高水平的医疗体系。

尤其引人关注的是，一件出土于巴尔申肯特古城（Barshinkent）的西欧箱饰，上面刻有“IHS”基督教符号。这件文物被视为金帐汗国宗教包容与跨区域贸易网络的重要实物证据。

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与此同时，展厅还展出了花剌子模王朝、察合台汗国和窝阔台汗国时期的钱币窖藏，显示哈萨克斯坦境内城市曾广泛参与丝绸之路国际贸易体系。

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基于考古发掘与地球物理研究成果制作的锡格纳克古城（Syganak）与术赤汗陵3D复原模型，也让观众得以直观了解金帐汗国时期城市与建筑形态。

手稿中的科学与文明

在“文化、科学与艺术”展区，主办方集中展示了23部与金帐汗国时期相关的手稿文献，包括7部原件、3部影印本和11部电子复制件。

这些文献涵盖《古兰经》、历史、文学、数学、天文学与医学等多个领域。

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其中包括：

1318年的《乌兹别克汗古兰经》

1354年卡马拉丁·突厥曼尼（Kamaladdin at-Turkmani）撰写的天文学著作

1345年艾哈迈德·基拉尼（Ahmad Kilani）对希波克拉底医学理论的注释

1341年《胡斯劳与希琳》诗作手稿

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这些珍贵文献分别收藏于阿拉木图、美国普林斯顿大学、英国国家图书馆以及法国国家图书馆。

值得一提的是，现场特别设置了察合台文转写平台，观众可通过数字系统阅读六个世纪前的古代文献。

数字科技让草原文明“活”起来

除了传统文物展示，此次展览还大量运用了数字化与人工智能技术。

展厅中的互动地图系统，以哈萨克语、俄语和英语三种语言展示哈萨克斯坦境内70处与金帐汗国有关的考古遗址。

大型LED屏幕则动态呈现术赤家族104位汗王的完整世系。

观众还可以通过机器视觉技术识别古代钱币，利用AI系统观看金帐汗国礼仪服饰与军队战术复原成果，并通过数字平台阅读察合台文古籍。

主办方表示，此次展览不仅是一次文物展示，更是对草原文明历史记忆与国家文化认同的一次系统梳理。

值得一提的是，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日参观了金帐汗国历史专题展览，并详细了解了现场展出的考古发现、历史文献及珍贵文化遗产。

【编译：木合塔尔·木拉提】