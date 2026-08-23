从“比伊”到大力士：首届库鲁尔泰选举中的别样投票者

（哈萨克国际通讯社讯）8月23日，哈萨克斯坦举行历史上首次库鲁尔泰议会选举。在全国各地以及海外投票站，选民纷纷行使自己的选举权。除了常规的投票场景，一些别具特色的参与方式也成为选举日的亮点：有人身着哈萨克传统“比伊”服饰投票，有人化身“图兰虎”和乌拉尔鸟，还有大力士在投票前上演力量表演；一条街的百余名居民结伴投票，近百名产妇在医院行使选举权，96岁的哈萨克斯坦人民艺术家也在家中投下自己的一票。

东京：“比伊”形象走进投票站

在日本东京，哈萨克斯坦公民阿利舍尔·阿济姆巴耶夫（Әлішер Әзімбаев）成为当地较早参加投票的选民之一。与其他选民不同的是，他当天以哈萨克传统“比伊”（би）的形象来到投票站。

Фото: МИД РК

阿济姆巴耶夫目前在筑波大学学习公共政策专业。哈萨克传统社会中的“比伊”被视为公正、法治与智慧的象征。他通过这一形象，将哈萨克民族的历史传统与年轻一代参与现代国家政治生活联系起来。

阿济姆巴耶夫表示，历史上的库鲁尔泰是讨论和决定国家重大事务的重要议事形式。

“我认为，新成立的库鲁尔泰将延续这一传统，成为一个与人民互动、解决国家重大问题的现代政治机构。”他说。

阿拉木图：“图兰虎”前来投票

在阿拉木图热特苏区艾纳布拉克小区，一名选民身穿“图兰虎”服装来到投票站参加投票。

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完成投票后，这名特殊装扮的选民还与现场居民交流并合影留念，为当天的投票现场增添了别样色彩。

“图兰虎”与哈萨克斯坦近年来推进的老虎

种群恢复项目相呼应，也成为当天众多特色投票场景之一。

乌勒套：乌拉尔鸟“现身”投票站

乌勒套州乌勒套区第123号投票站则出现了另一种颇具当地特色的形象——一名以乌拉尔鸟（ұлар）为造型的人员在现场迎接前来投票的居民，并与选民合影。

Фото: Ұлытау облысының әкімдігі

乌拉尔鸟是生活在山地地区的鸟类之一，其形象与乌勒套的自然环境和地域文化紧密相连，被赋予自由、坚韧和生命力等象征意义。

通过这一形象，投票站将乌勒套当地自然特色和文化元素融入选举日活动，在营造现场氛围的同时，也传递保护自然和生物多样性的理念。

阿特劳：大力士投票前拖动卡车

阿特劳州则出现了一场颇具视觉冲击力的“力量投票”。

曾创造哈萨克斯坦纪录、拖动过总重量达165吨的7节铁路车厢的大力士叶尔谢伊特·布拉林（Ерсейіт Бралин），在参加投票前再次展示了自己的力量。

Фото: Видеодан алынғын скрин

投票站附近专门设置了场地，布拉林现场拖动一辆卡车。为纪念8月23日这个选举日，他还徒手弯曲钢筋，将其制作成数字“23”的形状。

完成力量展示后，布拉林来到库尔曼加兹区第175号投票站，参加库鲁尔泰议会选举投票并作出自己的选择。

近百名产妇在医院投下选票

同样是在阿特劳，一群刚刚成为母亲或正在接受治疗的女性，也没有缺席此次选举。

阿特劳州围产中心内设立了第22号封闭式投票站，约100名女性当天参加投票。

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对于正在重症监护室和产房、无法亲自前往投票站的女性，选举委员会工作人员携带流动票箱前往病房，保障她们行使选举权。

其中，多子女母亲佩里扎特·萨帕耶娃（Перизат Сапаева）刚刚在这里生下自己的第五个孩子，并已在围产中心接受6天治疗。

她表示，这是自己第一次在围产中心参加投票。

“今天是对我们国家而言非常重要的一天。这是我第一次在围产中心投票。我为了孩子们的未来作出了自己的选择。”萨帕耶娃说。

目前，该中心约有130名女性正在接受治疗。

96岁人民艺术家在家中投票

在阿拉木图，96岁的哈萨克斯坦人民艺术家、著名歌唱家比比古丽·图列格诺娃（Бибигуль Тулегенова）也参加了此次选举。

考虑到她的年龄，第559号投票站工作人员来到其住所，为她提供居家投票条件。

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完成投票后，图列格诺娃表示，这是哈萨克斯坦首次举行库鲁尔泰议会选举，她支持这一政治制度变革。

“这是第一次举行库鲁尔泰选举，我认为这是非常正确的。哈萨克斯坦是一个多民族国家，每个国家都有自己的国家利益，我认为我们也应该拥有自己的库鲁尔泰。因此，我支持库鲁尔泰选举。我已经作出了自己的选择，我认为我们正在朝着正确的方向前进。”她说。

图列格诺娃还特别谈到加强对年轻一代和老年群体关怀的重要性。她指出，老一辈同样为国家发展以及下一代的未来作出了贡献。

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

最后，她为哈萨克斯坦送上祝福。

“最重要的是，我希望我们头顶永远拥有和平、晴朗的天空，没有任何事情妨碍我们在这个和平、团结的多民族国家生活和工作。”

两名叫“库鲁尔泰”的市民参加“库鲁尔泰”选举

除了服饰和投票方式，一些选民的名字也因为此次选举而格外引人关注。

在阿拉木图，两名名字叫“库鲁尔泰”的市民当天分别前往投票站行使选举权。

Фото: Алматы қаласы ӨКҚ

库鲁尔泰·萨特肯巴耶夫（Құрұлтай Сәткенбаев）来到博斯坦德克区第294号投票站参加投票；库鲁尔泰·曼苏罗夫（Құрылтай Мансұров）则在奥埃佐夫区第1学校体育馆内设立的第140号投票站投下自己的一票。

据哈萨克斯坦国家统计局数据，全国共有10名叫“库鲁尔泰”的居民，其中男性6人、女性4人。东哈萨克斯坦州共有4人，阿拉木图市有2人，阿拜州、江布尔州、卡拉干达州和曼格斯套州各有1人。

一条街100多名居民结伴投票

阿拉木图州申格尔德村则出现了另一番颇具集体色彩的场景。

Фото: Алматы облысы

当天8时，申格尔德村“哈萨克斯坦街”的100多名居民相约一同前往投票站参加库鲁尔泰议会选举。老人、青年和多个家庭共同参与，成为当地选举日的一道独特景象。

Фото: Алматы облысы әкімдігі

其中，多子女母亲、幼儿园教师阿尔菲娅·多尔达诺娃（Альфия Долданова）表示，一条街的居民共同前来投票，是希望表达对国家未来的关注。

“今天，我们一条街的居民一起来参加投票。这表明我们并不漠视国家的未来。我认为，每一位公民的选择都很重要。愿我们的孩子拥有光明的未来，愿国家和平安宁、繁荣幸福。”她说。

Фото: Алматы облысы әкімдігі

从东京身着传统服饰的“比伊”，到阿拉木图投票站里的“图兰虎”，从乌勒套的乌拉尔鸟形象，到投票前拖动卡车的大力士；从名字恰好叫“库鲁尔泰”的选民，到结伴前往投票的一整条街居民，再到在围产中心和家中行使选举权的选民，这些不同寻常的场景成为哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举日中的独特注脚。

当天，共有来自7个政党的545名候选人角逐首届库鲁尔泰议会145个议席。参加选举的政党分别为共和国党（Respublica）、巴伊塔克绿党（Baytaq）、“光明道路”民主党（Ақ жол）、公正党（Әділет）、乡村党（Ауыл）、全国社会民主党（ЖСДП）和哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）。