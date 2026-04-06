从买卖到租赁再到贷款 哈通社全景扫描国内房产中介收费标准

影响服务价格的因素有多个：首先是地区人均收入水平和市场供需状况，其次，中介机构的声誉及经纪人的从业经验也发挥着重要作用。因此，同一项服务在某些城市起步价为30万坚戈，而在其他地区则可能高达50万至60万坚戈。

另一项行业特征是，若房屋价值超过2000万坚戈，或者是稀缺、高档房产，经纪人的佣金通常按照物业成交价的一定比例计算。

例如，在阿斯塔纳市，购房或售房的中介服务费通常设定在成交价的1%-3%之间，或固定收取30万至45万坚戈。但在高端住宅领域，佣金比例可能升至2%-5%。

阿特劳、阿拉木图和彼得罗巴甫尔的平均价格与首都相仿，约为50万坚戈，或在成交价的1%-5%之间浮动。

在其他地区，如突厥斯坦、奇姆肯特、塞梅、乌斯卡曼、库斯塔奈、阔科舍套、塔拉兹和卡拉干达，房产经纪的服务费平均约为30万坚戈。

相比之下，塔勒德库尔干的服务起步价为25万坚戈，而巴甫洛达尔的最低价格约在35万坚戈左右。

Инфографика: Kazinform

部分城市的收费标准与房产总价挂钩。例如，在阿克托别，1500万坚戈以下的房产交易佣金约为15万坚戈，超出此价格的房产则按2%收取。在奇姆肯特，通常向买卖双方各收取1%的费用，但在复杂交易中，该指标可能达到2%-6%。

在乌拉尔，经纪人协助售房的最低费用为20万至30万坚戈。高档住宅则适用独立费率，佣金约为房价的1%-3%。

而在克孜勒奥尔达，总价2000万坚戈以下的房屋约收取20万坚戈服务费，若价格超过该限额，则向买方收取成交价1%的佣金。

房屋租赁市场行情

在租赁市场，中介佣金的标准同样各异。大多数情况下，经纪人收取的费用相当于一个月房租的50%-100%，或占总租金的10%-30%。例如，在塔拉兹，该比例为10%；在阿斯塔纳则由20%起步；阿克套为15%；而在多数其他城市，佣金通常等同于一个月房租。

抵押贷款经纪服务

抵押贷款经纪服务在哈萨克斯坦尚未完全成熟，在部分地区甚至仍处于空白状态。在库斯塔奈，此类专家的服务评估价在15万至45万坚戈之间。通常，其服务费标准设定为贷款总额的0.5%-1%，或在5万至20万坚戈之间。在某些情况下，此类服务由银行经理直接提供，或由银行和中介机构向经纪人支付报酬。

总体而言，哈萨克斯坦的房地产中介服务收费多基于双方协商，目前尚无统一的法定标准。因此，在达成协议之前，建议提前明确服务条款、价格及经纪人的具体职责范围，以有效避免不必要的额外支出。

【编译：阿遥】