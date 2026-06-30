从教育到医疗：哈萨克斯坦持续加大人力资本投入

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在议会两院联席会议上表示，在21世纪，单纯依靠资源禀赋或人口规模已无法支撑国家长期发展。提升人力资本质量，是决定国家未来竞争力的关键所在。

“我一直在强调这一点，今天仍要再次重申：唯一不受通货膨胀影响的资本，就是人的潜能和素质。”总统说。

托卡耶夫表示，正因如此，哈萨克斯坦始终将社会领域视为最重要的战略方向之一。目前，国家正在持续加大对科学、教育、文化、医疗、体育和社会保障等领域的投入。

数据显示，仅今年，国家计划向上述战略领域投入超过19万亿坚戈，占国家预算支出的一半以上。

总统表示，哈萨克斯坦是世界上少数几个长期坚持实施系统性、审慎性社会政策，并高度重视社会发展投入的国家之一。

他同时高度评价议会在推进社会改革和维护社会公平方面发挥的重要作用。

“但我们必须正确理解公平的含义。真正的公平，并不是简单地把国家财富平均分配给所有人，而是建立一个高效、周密、能够为每一位公民提供平等机会的制度体系。”他说。

托卡耶夫强调，在“公正的哈萨克斯坦”理念下，最根本的原则是人人在法律面前一律平等。

总统指出，议会通过《追回非法获取资产法》，正是这一原则的具体体现。

根据该法实施情况，目前已有超过1万亿坚戈资金返还国家，其中一半以上已用于改善民生和社会发展，资金支持建设了450多个重要社会和公用基础设施项目。

托卡耶夫还表示，哈萨克斯坦已通过宪法性规定，将国家自然资源确立为全体公民的初始资本，成为本地区首个实施这一创新理念的国家。

“‘国家基金——儿童计划’（Ұлттық қор – балаларға）就是最好的例证。”总统说。

数据显示，项目实施三年来，已有650万名儿童获得资金支持，累计向相关账户划拨23亿美元。

与此同时，哈萨克斯坦还启动了“未来”（Келешек）储蓄体系，并开始持续支持包括国际奥林匹克竞赛获奖者在内的优秀青少年人才培养。

“这才是真正意义上的面向未来投资。”托卡耶夫说。

总统表示，在知识经济时代，国家必须更加重视科学发展和高等教育体系建设，不断提升技术自主能力。

目前，哈萨克斯坦正在积极推进高校现代化改革，同时吸引国际优质教育资源落地，多所世界知名大学已在哈萨克斯坦设立分校。

托卡耶夫指出，议会通过的《科学与科技政策法》为改善科研基础设施、支持青年科学家发展发挥了重要作用。

“我们的重要目标，是全面提升科学研究水平和科研成果转化效率。”他说。

总统表示，一个国家的智力潜力最终取决于基础教育的发展水平。

数据显示，过去三年，哈萨克斯坦共建成584所现代化学校，其中每三所学校中就有一所属于创新型“未来学校”（Келешек мектептері）项目。今年，全国还将新建84所学校，其中半数以上位于农村地区。

托卡耶夫表示，医疗卫生事业同样取得积极进展。自2019年以来，全国已新建约1300个医疗卫生设施。

目前，哈萨克斯坦居民平均预期寿命已接近76岁。根据世界银行数据，哈萨克斯坦在该指标上位居本地区前列。

总统指出，国家已保障所有公民无论医保参保状态如何，均可获得基本医疗服务。同时，从神经外科到生殖医学等高技术医疗服务，也已向民众广泛开放。

托卡耶夫表示，国家正在努力为选择服务社会事业的人们创造更好的工作环境，并将继续通过具体举措提升教师和医生的社会地位。

数据显示，教师、医疗和社会服务领域从业人员工资持续提高。过去三年，超过120万名相关行业从业人员的薪资累计上涨50%至100%。

在社会保障领域，总统表示，哈萨克斯坦已经建立起多层次精准社会救助体系。

“国家援助必须真正提供给最需要帮助的人。”他说。

目前，各类社会援助正通过“家庭数字卡”（Отбасының цифрлық картасы）平台精准发放。

托卡耶夫还特别提到，在议会推动下，长期困扰社会的有害生产行业劳动者权益问题已得到解决。

根据新规定，危险和有害生产环境中的劳动者依法享有领取专项社会补助的权利，并可自55岁起在退休前转岗至劳动强度较低的岗位。

总统同时表示，议会通过的一系列法律措施，包括保护妇女和儿童权益、遏制过度借贷、打击赌博成瘾、毒品犯罪和网络诈骗等，得到了社会各界广泛支持。

托卡耶夫最后强调，哈萨克斯坦所有改革的最终目标，是培养能够践行宪法价值观的新一代公民。