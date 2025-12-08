哈萨克斯坦冬季七条精选路线：从雪山到古城的旅行灵感

冬季线路涵盖滑雪胜地、国家公园以及独具氛围的自然景点，为不同喜好的游客提供了选择。

1. 东哈萨克斯坦：走进阿尔泰的雪国世界

阿尔泰的冬季风光尤为动人。这里既有适合滑雪爱好者的雪道，也有供寻求静谧的人前往的自然路线。其中，“阿尔泰阿尔卑斯”颇受青睐。今年，位于乌斯卡曼市附近的“努尔套”高山滑雪场将重新开放，距州中心仅35公里，是冬季休闲与周边短途游的便捷选择。

Фото: Kazakh Tourism

此外，雷德尔市也是不错的目的地。这里坐拥风光秀丽的西阿尔泰国家自然保护区，附近亦设有滑雪基地。

卡顿卡拉盖地区因松林密布、视野开阔的阿尔泰全景以及适合冬季徒步的路线而闻名。白雪覆盖的森林、冰封的河流，以及入冬后宛如童话的小村科罗比哈，为寻找安宁的游客提供了理想之地。

Фото: Катон-Қарағай ұлттық паркі

2. 阿拉木图：冬季活动的城市中心

对于想兼顾自然体验与城市便利的游客来说，阿拉木图无疑是冬季最佳选择之一。城市及周边在冬季提供丰富的活动：

Фото: Александр Павский/ Kazinform

—窝依喀拉盖（Oi-Qaragai）度假村：最受欢迎的冬季休闲地之一。滑雪、森林漫步等活动设施齐全。新的吊桥景点已开放，在雪坡与松林之间吸引着热衷挑战的游客。

—城市美食与文化空间：现代化博物馆、美术馆与餐饮场所同样构成了阿拉木图冬季魅力的一部分。

3. 布拉拜：享有“哈萨克斯坦的瑞士”之称

舒钦斯克—布拉拜度假区以松林、清新空气和崎岖岩石构成的冬季景观著称，是追求宁静休闲者的理想目的地。游客可在这里体验滑雪、单板滑雪、雪圈、雪地摩托、马拉雪橇以及松林徒步等活动。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

位于当地的Orman滑雪度假村配备多条不同难度的雪道、缆车及夜间照明设施，为游客夜间滑雪提供便利。

4. 巴彦阿吾勒：静谧冬景中的自然之旅

Фото: kazpravda.kz

冬季的巴彦阿吾勒国家公园格外迷人。被白雪覆盖的岩石、松林、湖面构成了理想摄影背景，非常适合家庭旅行及冬季徒步。这里亦提供轻松的滑雪体验和摄影线路。

5. 恰伦峡谷：冬季版的自然奇观

恰伦峡谷常在暖季迎来游客，但其冬季景致别具一格。冬日柔和的光线赋予峡谷不同于夏季的色调，尤以日出时分的景象最为迷人。

Фото: Қр Спорт және туризм министрлігі

游客还可将行程延伸至琼贾温泉。在雪景中泡温泉，是结束冬季旅行的理想方式。

6. 突厥斯坦：温和气候中的文化体验

如果偏爱温暖气候，突厥斯坦是冬季的舒适目的地。这里不仅气候宜人，还拥有深厚的文化遗产。

Фото: yujanka.kz

建议参观：

—霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓（联合国教科文组织世界遗产）

—丝路驿站旅游综合体

—步行街区与各类博物馆

【编译：阿遥】