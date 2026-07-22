从疗养温泉到登山营地：探寻哈萨克斯坦最早的旅游度假胜地

（哈萨克国际通讯社讯）凭借壮丽的山川风光、丰富的矿泉资源和独特的自然景观，哈萨克斯坦自古以来便吸引着旅行者的目光。然而，哈萨克斯坦旅游业和疗养度假产业的正式形成与系统发展，则始于19世纪中叶至20世纪初。从第一座官方疗养院的建立，到登山旅游和生态旅游的兴起，这些历史悠久的旅游度假胜地不仅见证了哈萨克斯坦旅游业的发展历程，也成为现代旅游产业的重要起点。

“卡帕尔-阿拉桑”疗养院：哈萨克斯坦第一座官方疗养机构（1886年）

位于杰特苏州阿克苏县准噶尔阿拉套山北麓布延河谷的“卡帕尔-阿拉桑”（Капал-Арасан）疗养院，是哈萨克斯坦历史上第一座经科学论证并正式设立的疗养机构。

当地居民很早便发现这里温泉水具有疗养功效。1847年卡帕尔要塞建立后，该地区开始受到科学界的关注。1856年，著名地理学家彼得·谢苗诺夫-天山斯基首次对这里的温泉进行了系统研究并留下考察记录。随后，哈萨克民族伟大的启蒙思想家和旅行家乔坎·瓦利哈诺夫也曾到此考察。

19世纪80年代末，时任谢米列奇耶地区军医阿·泽兰德博士对温泉水进行了详细的化学分析，证明其矿物成分可与俄罗斯著名的高加索矿泉水相媲美。检测结果显示，该温泉富含钠、硫酸盐、氯化物以及硅酸等矿物元素。

Фото: Kazinform

1886年，在谢米列奇耶州首任军事总督格奥尔基·科尔帕科夫斯基的推动下，当地政府正式批准疗养院建设规划，并修建了首座疗养建筑，这一年也被视为“卡帕尔-阿拉桑”疗养院正式成立的时间。

此后，当地陆续建设了温泉浴场、疗养病房、住宿设施、餐厅以及休闲公园，为哈萨克斯坦疗养旅游的发展奠定了基础。

“布拉拜”度假区：被誉为“哈萨克斯坦的瑞士”（1910年）

如今享有“哈萨克斯坦的瑞士”美誉的布拉拜，其旅游开发始于20世纪初。

1910年，医生费·叶梅利亚诺夫在布拉拜湖畔创办了当地第一家私人马奶疗养院。1920年，根据《关于疗养区的法令》，布拉拜正式获得国家级疗养度假区地位。

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这里拥有清新的空气、茂密的松林、疗养泥以及传统的马奶疗法，逐渐成为苏联时期最受欢迎的度假胜地之一。20世纪30年代，多座大型疗养院相继建成，使布拉拜成为哈萨克斯坦最具代表性的旅游目的地之一。

“拉赫曼温泉”：阿尔泰山深处的天然疗养胜地（1931年）

位于东哈萨克斯坦州阿尔泰山区的“拉赫曼温泉”（Рахман қайнарлары）拥有悠久的历史。

相传，1763年，一位名叫拉赫曼的猎人发现一头受伤的马鹿在温泉中浸泡后痊愈，因此当地人将这一温泉命名为“拉赫曼温泉”。

1834年，著名物理学家兼探险家弗里德里希·格布勒首次对该温泉进行了科学描述。19世纪末，相关科学考察工作进一步展开，并在20世纪初修建了供游客休憩的简易木屋。

1931年，当地正式建立常设国家疗养设施。这里富含氡元素的温泉水被认为对骨关节和运动系统疾病具有较好的疗养作用，也使其成为东哈萨克斯坦地区最具特色的疗养旅游资源之一。

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“萨热阿加什”：因石油勘探而发现的矿泉胜地（1954—1958年）

哈萨克斯坦南部著名的“萨热阿加什”（Сарыағаш）疗养度假区，其发现过程颇具传奇色彩。

1949年，在当地进行石油勘探时，技术人员在1100多米深处发现大量热矿泉水喷涌而出。经检测，该矿泉水的化学成分可与著名的特鲁斯卡韦茨矿泉和格鲁吉亚博尔若米矿泉水相媲美。

1954年，首家矿泉疗养中心开始接待游客。1958年，现代化疗养度假综合体正式建成开放。如今，萨热阿加什已发展成为中亚地区规模最大的矿泉疗养度假区之一。

哈萨克斯坦有组织旅游业的诞生

20世纪20至30年代，哈萨克斯坦的生态旅游、徒步旅行和登山运动开始快速发展。

1930年，苏联无产阶级旅游与旅行协会（ОПТЭ）哈萨克斯坦分会在阿拉木图成立，这是哈萨克斯坦首次以国家层面对旅游业进行系统管理的重要标志。

与此同时，伊犁阿拉套山旅游资源也开始得到开发。1930年至1932年间，阿拉木图周边山区陆续修建了首批登山步道和游客营地。

1936年，著名的“戈列利尼克”（Горельник）全苏联盟登山营地在小阿拉木图峡谷正式启用，并成为连接伊塞克湖旅游线路的重要起点。

1930年，以格奥尔基·别洛格拉佐夫为首的阿拉木图登山爱好者首次成功登顶伊犁阿拉套山的共青团峰（现称努尔苏丹峰）。1935年，当地还举办了哈萨克斯坦历史上首次大型青年登山活动，吸引了250余名登山爱好者参与。

从历史疗养院到现代旅游产业

第二次世界大战结束后，哈萨克斯坦主要疗养院和度假区陆续收归国有，由卫生部门和工会组织统一管理。来自阿拉木图和莫斯科疗养学研究机构的专家对全国疗养资源进行了系统调查，并逐步建立起较为完善的疗养度假体系。

20世纪30至50年代，“卡帕尔-阿拉桑”“布拉拜”等疗养区相继扩建，新建了大型住宿楼、水疗中心以及现代化实验室，使其能够同时接待数百名游客。

从19世纪下半叶“卡帕尔-阿拉桑”温泉疗养院的建立，到今天遍布全国的旅游度假区和旅游产业集群，哈萨克斯坦旅游业已经走过一个多世纪的发展历程。这些历史悠久的疗养院和旅游胜地，不仅是当地重要的旅游资源，也是承载国家历史记忆与文化遗产的重要组成部分。