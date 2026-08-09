从阿斯塔纳到阿拉木图：哈萨克斯坦电动汽车跑得远吗？

（哈萨克国际通讯社讯） 近年来，哈萨克斯坦电动汽车市场快速发展。截至目前，全国电动汽车保有量已达24634辆，同比增长55.6%。随着新能源汽车逐渐走进更多家庭，充电基础设施、售后服务、电网承载能力等问题也备受关注。

电动汽车保有量一年增长逾五成

据哈萨克斯坦国家统计局数据，目前全国共有24634辆电动汽车。其中，阿拉木图拥有15280辆，占全国总量六成以上，位居首位；阿斯塔纳以2885辆排名第二。

汽车行业专家阿列克谢·阿列克谢耶夫表示，近年来中国品牌电动汽车陆续进入哈萨克斯坦市场，车型不断丰富、价格更加亲民，加上充电网络持续完善，使越来越多消费者开始接受电动汽车。

他认为，如今电动汽车已不再只是科技爱好者的选择，更成为不少家庭兼顾经济性与科技体验的出行工具。

阿斯塔纳居民艾格丽姆·阿利别科娃介绍，一次充满电约需5000至5500坚戈，夏季可行驶约600公里，冬季约400至450公里，与燃油车相比，用车成本几乎降低一半。此外，由于没有传统发动机和变速箱，车辆日常维护费用也明显减少。

从阿斯塔纳开到阿拉木图已经成为现实

随着电动汽车数量不断增长，充电基础设施建设也在持续推进。

交通部数据显示，目前哈萨克斯坦全国共有642座公共充电站，其中阿拉木图拥有400座，阿斯塔纳54座，奇姆肯特34座，其余分布在各州主要城市。

政府还计划新增636座充电站，其中阿拉木图将新增560座，阿斯塔纳和奇姆肯特各新增25座，其余充电站将布局于多个州。

专家表示，目前驾驶电动汽车从阿拉木图前往阿斯塔纳已经具备可行性，但部分长距离城际线路仍存在充电站数量不足的问题，跨区域充电网络仍是制约电动汽车进一步普及的主要因素。

因此，不少家庭仍将电动汽车作为城市通勤工具，而长途出行则继续使用燃油车。

电池寿命、维修服务仍是消费者关注重点

对于有意购买电动汽车的消费者而言，动力电池寿命依然是最关心的问题之一。

专家表示，目前主流动力电池通常可使用8至10年以上，随着使用时间增加，主要表现为续航里程逐步下降，而非车辆无法继续使用。

与此同时，售后服务体系也在不断完善。通过官方渠道销售的车型已基本建立起较完整的保修和维修体系，但通过非官方渠道进口的车辆，在软件升级、零部件供应等方面仍可能面临一定困难。

电网压力目前仍处于可控范围

随着电动汽车快速增长，外界也关注其是否会给电力系统带来压力。

阿斯塔纳供电公司数据显示，2025年首都电动汽车充电用电量为1639万千瓦时；2026年上半年已达到1006万千瓦时。

尽管充电需求持续增长，但截至目前，电动汽车充电仅占阿斯塔纳全市用电量约0.37%，尚未对城市配电系统造成明显压力，也暂时无需专门针对充电设施进行电网扩容改造。

市场仍有较大发展空间

业内人士认为，未来几年哈萨克斯坦电动汽车市场仍将保持增长，但市场结构可能发生变化。

由于哈萨克斯坦国土面积广阔、城际距离较长，混合动力车型同样具备较大发展潜力，既能发挥电驱优势，又能降低对充电网络的依赖。

专家认为，随着电池续航能力不断提升、超快充技术逐步普及以及市场竞争持续加剧，哈萨克斯坦电动汽车市场仍将继续扩大。不过，未来行业发展的关键，将取决于充电基础设施建设能否跟上快速增长的市场需求。