从鲟鱼研究到发现新细菌——哈萨克斯坦青年科学家谢里克·巴克耶夫

（哈萨克国际通讯社讯）从鲟鱼遗传资源研究到发现全新细菌种，从实验室科研到成果产业化应用，哈萨克斯坦青年科学家谢里克·巴克耶夫近年来在水生态系统、生物多样性保护和分子遗传学等领域取得多项成果，成为国内青年科研工作者中的代表人物之一。

谢里克·巴克耶夫现任乌帖米索夫西哈萨克斯坦大学生物学、化学科学与环境教育专业负责人，拥有博士（PhD）学位。其研究方向涵盖水生态系统生物多样性保护、水产养殖发展、抗生素耐药菌研究以及分子遗传学等领域。

巴克耶夫的科研生涯始于大学时期。2015年至2017年，他参与了乌拉尔河—里海流域鲟鱼种群活体基因库建设项目。在扎哈格尔汗西哈萨克斯坦农业技术大学攻读本科和硕士期间，他围绕鲟鱼人工繁育及胚胎发育开展了一系列研究。

Фото: gov.kz

进入阿尔·法拉比哈萨克国立大学攻读博士学位后，他将研究重点转向利用噬菌体内溶素抑制鲟鱼细菌性病原体，并以此完成博士论文。研究期间，他与新加坡南洋理工大学建立科研合作关系，相关成果随后成功应用于生产实践。目前，该技术已用于乌拉尔斯克市水产养殖领域的鲟鱼疾病防治工作。

2025年是巴克耶夫科研生涯中的重要一年。他与哈萨克斯坦科研团队共同发现并命名了一种此前未知的新细菌——Aeromonas oralensis，为微生物学研究增添了新的科学成果。同年，他因在科学和技术领域取得的突出成绩，获得哈萨克斯坦科学和高等教育部颁发的“科学优秀工作者”荣誉证书。

事实上，这并非巴克耶夫首次获得认可。早在2017年，他便获得西哈萨克斯坦州“年度青年领军人物”评选“最佳青年科学家”称号；2022年，又荣获独联体“最佳青年科学家”奖章。

除新细菌研究外，巴克耶夫长期关注水生态系统中的条件致病微生物、抗生素耐药性传播以及微生物分子遗传学研究。目前，在其主持和参与的多个科研项目中，研究团队正围绕天然水体和地下水微生物群落、内生细菌分离以及生态系统抗生素耐药性传播等课题开展研究。

Фото: gov.kz

近年来，他还参与和主持多项由哈萨克斯坦科学和高等教育部及其他国家机构资助的科研项目，研究领域涵盖渔业、生物技术、生态学和分子生物学，并致力于推动科研成果向实际生产应用转化。

在从事科研工作的同时，巴克耶夫还积极投身教学事业，在乌帖米索夫西哈萨克斯坦大学讲授遗传学、环境指示学、植物与动物生态学等课程，并持续参与教育项目建设和课程改革工作。

截至目前，巴克耶夫已发表59项科研成果，其中包括发表于Web of Science和Scopus数据库收录国际期刊的学术论文，以及专著、专利和实践指导建议等。他的部分研究成果还与联合国可持续发展目标相契合，特别是在水资源保护与可持续利用领域发挥着积极作用。

作为哈萨克斯坦青年科研力量的代表之一，谢里克·巴克耶夫正通过基础研究与实际应用相结合的方式，为提升哈萨克斯坦科学研究的国际影响力贡献力量。