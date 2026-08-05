从“卖原料”到“卖品牌”——哈萨克斯坦加快构建高附加值出口体系

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，哈萨克斯坦持续推进经济多元化战略，加快摆脱对资源型出口的依赖，不断提升高附加值产品在出口中的占比。随着非资源产品出口持续增长、深加工产业快速发展以及“哈萨克斯坦制造”（Made in Kazakhstan）品牌建设全面推进，哈萨克斯坦正着力构建更加现代化、更具国际竞争力的出口体系。

非资源产品出口持续增长

在8月4日举行的政府会议上，贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫表示，今年前五个月，哈萨克斯坦非资源产品出口额达到118亿美元，同比增长14.5%。目前，全国约44%的本国产品销往国际市场。

他说，政府将继续把扩大出口作为重点任务，进一步开拓欧亚经济联盟、中亚、中东、欧洲和中国等重点市场。为此，哈萨克斯坦每年组织约10场国际经贸代表团活动，300余家出口企业参与国际市场对接，同时每年组织120家企业参加出口加速计划，培育新的出口主体。

与此同时，出口金融支持力度不断增强。今年上半年，出口信用机构累计提供保险支持超过4000亿坚戈，预计全年将达到1.2万亿坚戈。政府每年还安排约60亿坚戈，用于补贴出口企业物流运输成本。

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高附加值产品成为出口增长新引擎

近年来，哈萨克斯坦持续推动产业升级，出口结构不断优化。

数据显示，过去五年，高附加值深加工产品出口额由42亿美元增长至111亿美元，增长2.5倍，占非资源产品出口总额的38.8%。

在此基础上，政府将工作重点进一步延伸至国际市场终端销售环节，计划帮助更多本国产品直接进入海外大型零售渠道，提高品牌国际影响力。

目前，政府正在制定新的支持机制，帮助哈萨克斯坦制造产品进入Lulu Hypermarket、Carrefour、Gross、Panda和Spinneys等国际大型连锁商超。

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总理沃勒扎斯·别克帖诺夫要求贸易和一体化部会同有关部门，尽快确定重点出口国家、目标零售企业及重点商品类别，并围绕产品认证、国际物流、市场推广和终端销售等环节制定系统性支持措施。

“哈萨克斯坦制造”品牌建设全面提速

别克帖诺夫指出，目前哈萨克斯坦已经建立起支持本国制造业发展的主要政策体系，包括税收优惠、国家融资支持，以及优先参与国家重点项目和基础设施建设项目等措施。

下一阶段的重点，是进一步提高国产商品在国内市场的占有率，同时扩大哈萨克斯坦产品出口规模。

为此，政府要求贸易和一体化部在一个月内制定“哈萨克斯坦制造”（Made in Kazakhstan）品牌推广综合方案，明确重点商品类别，并制定各类商品提高国产化占比的发展目标。

别克帖诺夫表示，零售企业应重新审视对国产商品的态度，一味偏向进口商品而忽视本国产品，不仅不符合相关法律精神，也有违支持本国产业发展的原则。

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按照现行法律规定，大型零售企业食品类商品货架中，本国产品占比不得低于50%；非食品类商品本国产品占比不得低于30%。

目前，政府正在推动相关法律修订，将上述比例要求由商场整体比例调整为各商品类别和子类别分别达标，避免部分商超通过集中陈列少数国产商品“满足指标”。

与此同时，这一要求也将逐步推广至哈萨克斯坦主要电子商务平台。对于符合条件的本国生产企业，零售平台和商超不得无正当理由拒绝签订供货合同。

稳定订单成为制造业增长的重要支撑

政府认为，稳定的市场需求是提升企业竞争力的重要基础。

今年上半年，各级政府部门共与国内生产企业签订4.5万余份采购合同，总金额达820亿坚戈。

与此同时，国家主权财富基金“萨姆鲁克-卡泽纳”旗下企业共签署3800余份采购合同，其中包括286份长期采购协议和包销协议，总金额达3900亿坚戈。

在矿产资源开发领域，共签署425份保障采购协议，总金额1230亿坚戈，为本国工业企业提供了更加稳定的市场需求。

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工业和建设部长叶尔赛因·纳哈斯帕耶夫表示，今年上半年，哈萨克斯坦制造业产值突破16万亿坚戈，同比增长9.8%，稳定订单正在成为制造业持续扩张的重要支撑。

农产品出口加快向深加工转型

农业领域同样呈现由原料出口向深加工出口升级的发展趋势。

数据显示，2025年哈萨克斯坦农产品出口额达到70亿美元，同比增长37%，其中加工产品占出口总额一半以上，农业领域首次实现约5亿美元贸易顺差。

农业部副部长阿扎特·苏丹诺夫表示，近年来植物检疫合作取得积极进展，特别是在中国市场，饲料粉出口快速增长。随着双方完成检疫标准协调和审批程序优化，四、五等粮食得到更加充分利用，相关产品出口量增长2.4倍，达到约300万吨。

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2024—2025销售年度，哈萨克斯坦粮食及折粮面粉出口创下1530万吨历史新高，出口市场进一步拓展至摩洛哥、阿尔及利亚、阿联酋、越南及多个欧洲国家，同时恢复了对阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其的出口。

苏丹诺夫表示，农业部门今后将更加注重农产品深加工，提高产品附加值，重点发展淀粉、氨基酸、谷朊粉、动物饲料添加剂以及利用油料作物生产航空燃料等产业。

打造更具竞争力的出口经济

别克帖诺夫在会议上指出，畜牧业特别是牛肉产业具有显著的产业带动作用，应充分发挥这一优势，不断巩固哈萨克斯坦作为国际肉类产品重要出口国的市场地位。

从制造业升级、农业深加工，到打造“哈萨克斯坦制造”品牌、推动商品进入国际大型零售渠道，哈萨克斯坦正在逐步形成覆盖生产、加工、品牌建设、物流运输和国际销售的完整出口体系。

随着高附加值产品占比不断提升，出口结构持续优化，哈萨克斯坦正由传统资源出口国，加快迈向以制造业和品牌竞争力为支撑的现代出口型经济。