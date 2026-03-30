从术赤兀鲁斯到哈萨克汗国：国家博物馆推出专题展

展厅开放典礼于2026年2月20日举行，哈萨克斯坦副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃出席并主持开幕仪式。

遗产与延续性

“术赤兀鲁斯—金帐汗国”展厅的核心宗旨，是向观众系统呈现这一中世纪国家的历史与文化，并彰显其在哈萨克斯坦历史进程中的重要地位。

展览通过展示该时期丰富的历史文化遗产，直观体现了哈萨克斯坦作为这一伟大帝国继承者的历史延续性。

Фото: Александр Павский / Kazinform

在展览策划过程中，由历史学博士哈纳特·乌斯肯拜教授领衔的专家团队，基于翔实史料开展了系统研究。历史学界普遍认为，术赤汗国与哈萨克汗国之间存在紧密的历史联系——金帐汗国曾覆盖当今哈萨克斯坦大部分地区，在其解体后，这一地区逐步成为以哈萨克汗国为代表的新兴国家的重要基础。

文物诉说历史

步入展厅，首先映入眼帘的是术赤兀鲁斯的宏大版图。成吉思汗逝世后，其广袤疆域分封于四子，长子术赤获得最大封地。该领地几乎完整覆盖钦察草原，南起锡尔河中游，北至北冰洋，西抵多瑙河，东达额尔齐斯河。

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展厅共展出近200件珍贵馆藏文物，均出土于哈萨克斯坦境内的考古遗址，多数来自乌勒套州和阿拉木图州。所有展品均配有哈萨克语、俄语和英语三种文字说明。

展厅面积约370平方米，分为三个主题板块：

“城市文化”板块展示了反映13至14世纪社会生活、政治结构及物质文化的器物、饰品及重要考古发现。

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其中，出土于阿拉木图州申格勒德乡附近的察合台汗国贵族丝绸服饰与礼服复原模型，成为展厅一大亮点。

—丝绸材质脆弱，极易损毁，保存难度很高。因此，国家博物馆收藏的这批织物具有重要考古价值。织物上的动物纹样与花卉图案，反映出当时贵族阶层对奢侈品的需求。与丝绸同时出土的，还有金银首饰、腰带扣、金耳环以及金碗等，这些器物体现了中世纪高水平的冶金工艺和发达的贸易往来，-博物馆研究人员埃勒舍尔·塔勒哈特吾勒介绍说。

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此外，馆藏中还包括大量于1990年至2000年间出土的中世纪钱币。通过钱币铭文，可辨识铸造地点、统治者姓名及发行年代。

军事艺术与国家结构

在“金帐汗国军事艺术”板块中，陈列了战士盔甲及武器残件，包括箭镞、佩剑等，再现了当时的军事水平。

Фото: Александр Павский / Kazinform

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“国家结构”板块则对金帐汗国的治理体系、统治世系及其与哈萨克汗国之间的历史承续关系进行了系统梳理。展厅内还展出了位于乌勒套地区的术赤汗陵与阿剌沙汗陵模型。

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现代技术的应用

展览将历史文物与现代技术相结合，配备了数字地图、音视频资料以及基于人工智能的多媒体内容。

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观众可通过三种语言观看有关金帐汗国与哈萨克汗国的短纪录片，使历史呈现更加直观生动。此外，展厅还设置了3D全息展柜，用于展示部分未能实物展出的馆藏珍品。

【编译：阿遥】