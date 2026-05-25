从乌古斯堡垒到金帐汗国铸币中心 历史学家详解毡的古城

历史学家达尔罕·以利亚索夫介绍道，毡的古城约在公元10世纪起见诸文字记载。它扼守丝绸之路要道，是连接花剌子模通往萨热苏、托尔盖流域，进而辐射至西西伯利亚及哈萨克斯坦中部地区的关键商路交汇点。

Фото Дархан Ілиясовтың жеке архивінен

—在初期，它是乌古斯叶护国境内的一座大型堡垒与贸易据点。这座城市与著名塞尔柱帝国的兴起有着紧密联系。塞尔柱首领正是在此城皈依伊斯兰教，并将其确立为国家发展的基石。史料甚至记载，塞尔柱帝国奠基人之一苏莱曼沙阿也长眠于此，-以利亚索夫说。

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他表示，13世纪初（1220年），成吉思汗麾下军队征伐锡尔河沿岸城市时，毡的城相比其他都市未遭受毁灭性破坏。蒙古统帅术赤通过和平方式降服了该城，并将其设为大本营。

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—在13至14世纪，毡的城成为金帐汗国在锡尔河沿岸规模最大、最重要的行政与经济中心。当时，城内设有专门的铸币厂，负责发行印有金帐汗国可汗名号的货币。这一细节足以证明该城在帝国财政及战略布局中的核心地位，-以利亚索夫称。

中世纪的旅行者与地理学家笔下的毡的，是一座繁花似锦、集市兴旺、瓜果飘香的巨型都市，四周环绕着肥沃的耕地。

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彼时，来自中亚、伊朗、中国及欧洲的商贾云集于此，从事布匹、陶瓷、丝绸及畜牧产品的贸易往来。考古发掘证明，当地的陶艺、冶铁、珠宝制作及骨雕工艺均处于当时的高度发达水平。

—毡的曾是锡尔河地区伊斯兰文化的中心地带，城内耸立着宏伟的清真寺、经学院及大型图书馆。城中涌现出许多杰出的学者，-以利亚索夫补充道。

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据这位专家介绍，14世纪末至15世纪初，帖木儿的军事征伐以及锡尔河水位的下降，对毡的的经济构成了沉重打击。金帐汗国瓦解后，内部纷争加剧，至16世纪，这座城市已彻底荒废。20世纪，由谢尔盖·托尔斯托夫率领的花剌子模考古民族学考察队曾在此进行了大规模研究，出土了环绕城市的残存高墙、塔楼基座、灌溉水渠系统，以及大量金帐汗国时期的钱币与陶器。

—毡的遗迹不仅是考古废墟，它更是一座厚重的历史丰碑，见证了哈萨克斯坦国家雏形形成之前，锡尔河地区所拥有的深厚政治与文化底蕴，-以利亚索夫总结道。