一、住房保障：竣工住宅1910万平方米 今年前11个月，全国已交付住房1690万平方米。预计到2025年底，住宅竣工总面积将达到1910万平方米。随着建筑业持续活跃，越来越多家庭实现安居目标。

二、医疗卫生：新建219座医疗机构 医疗服务覆盖范围进一步扩大，多地偏远乡村医疗条件得到明显改善。通过在基层设立新型医疗点，全国医生短缺问题较此前减少了19%。

三、教育资源：130所新学校投入使用 全年新增学位22万个，有效缓解了100多所学校的学位紧张状况。国家正持续推进教育基础设施建设，努力确保城乡儿童均能在良好环境中接受教育。

四、社会福利：5.9万亿坚戈用于养老金和补助 目前，全国共有460万名公民享受国家津贴。民生保障依然是财政支出的重点方向。根据计划，自2026年起，养老金及各类社会补助将统一上调10%。

五、工业制造：33座新工厂投产，150座企业完成升级 “哈萨克斯坦制造”的版图不断拓展，已延伸至家电和汽车等领域。电视机、洗衣机等生产线相继投产，多座现代化汽车制造厂正在建设之中。

六、农业生产：粮食产量达2710万吨 哈萨克斯坦农民连续第二年实现粮食丰收。这一成果不仅夯实了国家粮食安全基础，也为扩大农产品出口创造了条件。

七、基础设施：新建和大修道路1.3万公里 道路网络持续完善，城际出行更加便捷安全。受此带动，全国货运量同比增长9.6%，为经济运行提供了有力支撑。

八、数字连接：互联网覆盖率提升至90% 哈萨克斯坦成为中亚首个引入Starlink卫星互联网服务的国家，数字基础设施建设持续向偏远地区延伸。

九、生态建设：年内植树3.356亿棵 自2021年以来，全国累计植树数量已达14.7亿棵。在总统发起的“洁净哈萨克斯坦”倡议框架下，绿化行动持续推进，生态环境不断改善。

十、宏观经济：经济增长率达6.4% 在全球市场环境复杂多变的背景下，哈萨克斯坦经济保持较快增长，为履行社会责任提供了坚实基础，确保了工资、养老金按时足额发放以及教育等公共领域的持续投入。

【编译：阿遥】