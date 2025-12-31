从草原到军营 哈萨克猎犬的别样军旅生涯

2020年，负责该部队作战训练工作的副指挥官努尔勒别克·扎曼哈林将埃卡斯从克孜勒奥尔达州阿拉尔市带到了军营。

扎曼哈林介绍说，塔兹犬是哈萨克游牧民族传统文化中“七宝”之一，象征着和谐的生活。埃卡斯已经随他服役五年。其间，它在阿克莫拉州举行的“黄金宝藏”全国塔兹犬大赛中夺冠，并在阿克托别州举行的萨勒布仁野外狩猎实战测试中获得名次，这些成绩让部队官兵倍感自豪。

在五年的军旅生活中，埃卡斯早已完全融入部队的日常节奏。它的作息与普通士兵几乎没有区别：清晨起床、按时进食、参加训练，对它而言已成为习以为常的生活。

Фото: Қорғаныс министрлігі

作为一名习惯军事纪律的四足“战士”，埃卡斯还会参加列队集会。每逢集合，它总是第一个到达操场，并按照指挥官的口令，端坐在旗杆旁。在庄重的仪式上，它会以自己的方式表达对国家象征的尊重，甚至随着国歌的旋律发出低声回应。

在执行任务期间，埃卡斯充分展现出塔兹犬反应灵敏、耐力持久、领悟力强的品种特性。它经常随官兵一同巡逻，参与防空任务相关军事禁区的警戒工作。凭借敏锐的警觉性和出色的听觉，它能够高效完成各项巡查和守卫任务。

【编译：阿遥】