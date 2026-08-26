从阿尔泰到里海：德国旅游业界代表探访哈萨克斯坦特色线路

本次论坛是在德国旅游协会（DRV）与FVW传媒集团联合项目框架下，在哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）支持下举办的。8月20日至24日，德国代表团分赴四条特色旅游线路进行考察，足迹遍及阿拉木图市及阿拉木图州、曼格斯套州、东哈州，以及奇姆肯特市和突厥斯坦州。

65名德国旅游业代表实地考察哈萨克斯坦

考察团成员分成多个小组，对哈萨克斯坦不同地区的旅游资源和接待能力进行考察。据《FVW Medien》总编辑亚历山大·克鲁格介绍，此次共有65名德国旅游运营商和旅游企业代表来到哈萨克斯坦。

“今天论坛的一大特点是，参加此次考察的65名成员都将分享亲身见闻和照片，并就如何更好地向德国游客介绍这个多元而美丽的国家提出自己的想法。”他说。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

通过此次考察，德国旅游业界人士不仅进一步了解了哈萨克斯坦，也有机会亲身评估国内整体旅游潜力。在欣赏自然风光的同时，他们还从专业角度考察了旅游线路的便利程度、基础设施以及各地区的旅游接待能力。

“过去几天，我们留下了非常美好的印象。我们近距离感受了这里的自然风光、文化和传统，也亲眼看到了哈萨克斯坦的旅游发展潜力。从参加者的反应来看，哈萨克斯坦给他们留下了非常独特的印象。我们会把在这里看到和了解到的一切带回德国，向我们的同行和旅游市场介绍。”他说。

哈萨克斯坦哪些特色最受德国业界关注

德国旅游协会（DRV）主席阿尔宾·洛伊德尔表示，访哈期间，德国旅游业代表不仅欣赏了哈萨克斯坦壮丽的自然风光，也深入了解了当地独特的历史文化和建筑艺术。他说，哈萨克斯坦传统文化和建筑艺术给代表团成员留下了深刻印象。

“这里的建筑和文化令人印象深刻，尤其是宏伟的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓，让我们叹为观止。这次访问的另一大亮点是，我们不仅作为旁观者参观，还亲身参加了各种活动，这是一段非常新鲜而有趣的体验。”他说。

他特别提到，考察期间安排了非物质文化遗产体验和传统文化大师班等互动活动。在他看来，这种沉浸式体验能够让游客不只是“走马观花”，而是进一步了解和感受当地文化。

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

洛伊德尔同时指出，哈萨克斯坦的旅游潜力不仅在于自然风光和历史文化遗产。他还对考察过程中感受到的热情好客以及行程安排给予积极评价。

“哈萨克斯坦的一切都安排得很好。我们真切感受到了东道主的热情，也看到了当地旅游从业者对这项事业的投入。我要向所有为此次行程付出努力、热情接待我们的朋友表示感谢。”他说。

他还表示，此次论坛的主要目的之一，是巩固双方已有的合作联系，并进一步加强与德国旅游业界的交流。

德国赴哈游客数量持续增长

对哈萨克斯坦而言，下一步的重要任务，是将德国旅游业界目前表现出的浓厚兴趣转化为具体旅游线路和成熟旅游产品。

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长米拉斯·托列巴耶夫表示，德国是哈萨克斯坦在欧洲重要的客源市场之一。2025年，哈萨克斯坦各类旅游服务设施共接待约3.7万名德国游客。据相关部门统计，来自德国的游客数量正以每年10%至15%的速度增长。

两国此前已在旅游领域开展多方面合作。2025年，哈方曾专门面向德国旅行社组织考察推介活动。今年3月，双方举行旅游运营商B2B对接会，并签署了进一步加强与德国旅游协会合作的备忘录。

“今天，我们很高兴看到此前达成的共识正在逐步转化为实际成果。”托列巴耶夫说。

本次论坛吸引了25家从事哈萨克斯坦国内及入境、出境旅游业务的本土运营商，以及7家以上酒店和3家主要航空公司的代表参加。

哈萨克斯坦吸引德国游客有哪些优势

哈萨克斯坦计划面向德国市场推出多条特色旅游线路，重点发展生态旅游、山地旅游、民俗旅游、历史文化旅游、美食旅游以及康养休闲旅游等产品。

哈方一直将丰富多样的自然资源视为自身旅游业的重要优势。目前，国家公园等自然保护区面积已占哈萨克斯坦国土面积的10%以上。草原、高山和沙漠等多种地貌并存，为开发不同主题和特色的旅游线路提供了较大空间。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

不过，仅有优美的自然风光并不足以带动游客数量持续增长。如何让海外游客能够更加便捷地搜索、选择并购买哈萨克斯坦旅游产品，同样十分重要。

“我们希望哈萨克斯坦的旅游产品能够更加直接地触达德国消费者。要实现这一目标，关键是进一步扩大两国旅游运营商之间的直接合作渠道，并通过共同推广成熟的旅游产品推动合作落地。”托列巴耶夫说。

下一步目标：进一步扩大德国游客规模

哈方认为，目前扩大两国旅游客流所需的主要条件已经具备。比如，哈萨克斯坦与德国目前实行免签制度，德国公民可在哈萨克斯坦免签停留30天。

两国之间的航空联系也较为便利，目前已开通多条直飞航线，包括经由阿斯塔纳、阿拉木图和乌拉尔等地前往德国法兰克福的航班。

“这些有利条件都为进一步扩大德国游客规模奠定了基础。下一步，我们需要做的是，把哈萨克斯坦巨大的旅游潜力转化为德国游客看得懂、买得到、能够获得良好体验的成熟旅游产品。”托列巴耶夫说。

对于德国旅游业界而言，此次实地考察不仅让他们亲身感受了中亚地区的自然风光和文化，也为今后在德国市场推广哈萨克斯坦旅游产品积累了经验和第一手资料。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

洛伊德尔表示，此次论坛的主要目的，是向德国旅游专业人士全面展示哈萨克斯坦丰富多元的旅游资源，并将他们在当地的真实体验带回德国市场。

德国旅游运营商如果将哈萨克斯坦特色线路纳入自身旅游产品体系，并推出新的旅游线路和度假产品，将成为此次论坛取得的实际成果之一。随着相关旅游产品进入德国市场，哈萨克斯坦有望进一步扩大德国游客客源。此次阿斯塔纳论坛也将两国旅游领域的合作进一步推向具体项目层面。

值得一提的是，哈萨克斯坦已被美国国务院列入最适宜旅游目的地国家名单。