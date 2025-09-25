从棋盘到舞台：世界少年棋手琼布拉克同跳哈萨克舞蹈

当天，部分代表团成员来到著名的琼布拉克滑雪胜地。在阿拉套雪山脚下，他们与哈萨克舞者一道跳起了民族舞蹈“黑走马”。

Фото: 斜体字网站

来自88个国家的380名参赛者让琼布拉克变成了一个充满欢声笑语的即兴舞台。专业舞者率先登场，展示舞蹈的神韵与节奏，随后来自五大洲的小棋手们围成圆圈，牵手共舞。“黑走马”的旋律在雪坡间回荡，宛如一座桥梁，将远道而来的朋友们与东道主紧紧相连。

—这是我们第一次来到哈萨克斯坦。非常感谢主办方安排了这样美好的活动。我们非常喜欢阿拉木图的热情、绿意与美丽。我们的孩子们第一次在琼布拉克看到了雪，他们来自一个炎热的国家，一直梦想着能亲眼见到雪，如今梦想成真了，孩子们在雪地里玩得无比快乐。-津巴布韦代表队领队米科蒂·默西·穆尚圭博士感慨地说。

Фото: 斜体字网站

本届国际棋联世界少年国际象棋锦标赛（FIDE World Cadet Chess Championships 2025）已赛程过半。赛事在巴勒万·乔拉克体育馆举行，共有来自88个国家的842名年轻棋手参赛，设有8岁以下、10岁以下和12岁以下男子组（Open）与女子组（Girls）类别。

【编译：阿遥】