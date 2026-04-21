12:12, 21 四月 2026 | GMT +5
从支持室到课程体系：哈萨克斯坦完善包容性教育机制
（哈萨克国际通讯社讯）为落实国家元首关于保障教育公平的重要指示，相关部门正系统推进包容性环境建设。在第四届国家库鲁尔泰大会上，托卡耶夫总统强调，国内每一名有特殊教育需求的儿童都应获得完整教育的机会。21日，教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃就《2025-2030年包容性政策构想》中教育领域各项保障措施的落实情况作了全面介绍。
她表示，根据2025—2026学年初的数据，哈萨克斯坦共有23.7万余名登记在册的特殊教育需求儿童。截至目前，其中90%的儿童已获得专业支持，计划在今年年底前将这一比例提升至95%。
苏莱曼诺娃指出，目前全国共有539个特殊教育机构，包括心理—医学—教育咨询中心、矫正室及康复中心等。随着助教岗位的引入，居家就读儿童数量下降了11%，这意味着约2000名儿童得以回归校园。按照国家元首的指示，哈萨克斯坦首次制定了《2026—2030年儿童统一发展构想》，其中一项重要目标便是进一步降低居家就读比例。
—教育部将确保《包容性政策构想》中的各项举措全面落实。为支持在包容性环境中学习的儿童，我们已在1000多所中等教育机构设立了包容性教育支持室。按照计划，今年还将新增40个此类支持室。同时，我们将特殊教育相关专业扩展至8个方向。为保障儿童获得可负担且高质量的教育，已开发360项专项课程大纲、300多部教材及配套教学方法体系，并制定了160项教学建议，以指导教师、专业人员与家长之间的协同合作，-苏莱曼诺娃表示。
【编译：阿遥】