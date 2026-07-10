从摇篮曲到祝福礼：哈萨克斯坦为何要向世界推介这10项文化遗产？

（哈萨克国际通讯社讯） 从母亲轻声吟唱的摇篮曲，到长者送上的一句祝福；从草原上激烈的赛马竞技，到青年男女欢聚一堂的阿勒特巴坎（Алтыбақан）秋千……这些世代相传的文化记忆，正迎来走向国际舞台的新机遇。

今年，哈萨克斯坦正式启动10项国家级非物质文化遗产申报工作，计划将这些承载民族历史、生活方式和精神传统的重要文化元素列入伊斯兰世界教育、科学及文化组织（ICESCO，伊斯兰教科文组织）非物质文化遗产名录，让世界更加全面地了解哈萨克民族丰富而鲜活的文化遗产。

这项工作也是哈萨克斯坦近年来持续推进非物质文化遗产保护和国际传播的重要组成部分。自2024年以来，哈萨克斯坦社会发展研究所持续承担国家非物质文化遗产保护、推广和国际合作相关工作，通过系统整理、科学研究和国际申报，不断提升哈萨克民族文化的国际影响力。

十项传统文化集中亮相

此次入选申报名单的10项非物质文化遗产，涵盖礼仪、民俗、音乐、服饰、传统工艺和体育竞技等多个领域，集中体现了哈萨克民族数百年来形成的文化传统。

拟申报项目包括：

阿勒特巴坎 （Алтыбақан）——传统民间游戏和节庆娱乐活动；

祝福礼 （Бата беру）——表达祝愿与美好祈福的传统礼仪；

赛马 （Бәйге）——哈萨克传统赛马文化；

摇篮曲 （Бесік жыры）——哈萨克传统摇篮曲演唱习俗；

斋月赞歌 （Жарапазан）——斋月期间传唱的传统礼仪歌谣；

七代谱系与家族世系传承 （Жеті ата және шежіре тарқату）——哈萨克传统家族谱系文化；

基梅谢克 （Кимешек）——哈萨克妇女传统头饰制作与佩戴技艺；

拼布工艺 （Құрақ құрау）——传统拼布缝制技艺；

萨勒—赛里传统 （Сал-серілік）——融合诗歌、音乐与表演艺术的民族艺术传统；

长袍与坎肩（Шапан мен қамзол）——哈萨克民族传统服饰制作与穿着习俗。

这些文化元素不仅展现了哈萨克民族的生活智慧，也承载着家庭观念、伦理传统、审美情趣和民族精神，是哈萨克文化认同的重要组成部分。

Фото: Kazinform/AI

非遗保护，不只是保存历史

提起国际文化遗产，很多人首先想到的是历史古迹、建筑遗址或文物珍宝。然而，非物质文化遗产保护的对象，是至今仍活跃在人们日常生活中的传统文化。

一段摇篮曲，是一代代母亲传递爱的方式；一句祝福，是长辈对后人的美好期盼；拼布工艺、基梅谢克、民族长袍、萨勒—赛里艺术传统，则记录着草原民族独特的生活美学与文化记忆。

正因为这些文化仍然“活着”，其保护和传承更具有现实意义。

有关专家认为，将这些文化遗产推向国际平台，不仅有助于提高国际社会对哈萨克传统文化的认知，也将进一步增强社会各界特别是年轻一代对民族文化的认同感。

Фото: Kazinform/ ЖИ арқылы жасалған

一份申报材料背后的系统工程

每一项文化遗产进入伊斯兰教科文组织名录，都需要经过严格的国际评审程序。

按照相关要求，哈方将围绕每个项目编制完整的申报档案，包括开展专题学术研究、系统记录文化遗产现状、制作图片和影像资料、征得文化传承人同意，并形成符合国际标准的完整申报文件。

这意味着，申报工作不仅是一项行政程序，更是一项涵盖历史研究、文化记录、学术论证和国际交流的系统工程。

Фото: Kazinform

让民族文化成为国家软实力

随着越来越多哈萨克文化元素登上国际舞台，非物质文化遗产正在成为展示国家形象的重要载体。

专家认为，相关项目成功列入伊斯兰教科文组织名录后，将进一步提升哈萨克斯坦在国际文化舞台上的知名度，拓展文化外交合作空间，促进国际学术交流与文化合作，并为文化旅游发展注入新的活力。

与此同时，传统文化的国际传播，也将激发社会特别是青年群体对民族历史文化的关注和兴趣，为优秀传统文化的创造性转化和创新性发展提供新的动力。

Фото: Kazinform

作为汇聚53个伊斯兰国家的国际组织，伊斯兰世界教育、科学及文化组织长期致力于推动教育、科学、文化及文化遗产保护等领域合作。此次哈萨克斯坦启动新一轮非物质文化遗产申报工作，也意味着更多承载着草原文明记忆的文化瑰宝，将有机会走向世界，在国际舞台讲述属于哈萨克民族的文化故事。