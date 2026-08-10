从古老陵墓到现代地标：哈萨克斯坦十大特色建筑

这些地标不仅是独具特色的建筑作品，也记录着哈萨克斯坦各座城市的历史、文化和经济发展轨迹。尽管其中不少标志性建筑集中于首都阿斯塔纳，但阿拉木图、突厥斯坦、塔拉兹以及曼格斯套等地，同样拥有众多风格鲜明、独具魅力的建筑瑰宝。

巴伊铁列克观景塔——阿斯塔纳

作为阿斯塔纳的城市象征之一，巴伊铁列克观景塔于2002年落成，总高度达105米，其中观景平台位于97米高处。这一数字寓意着1997年哈萨克斯坦首都从阿拉木图迁至当时的阿克莫拉。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

建筑的设计构思源自萨姆鲁克神鸟的神话传说。因此，纪念碑顶部矗立着一颗直径22米的金色球体，在阳光照射下呈现出不断变化的光影效果。

塔内设有展览大厅、全景观景台以及总统手印石。如今，“巴伊铁列克”不仅是阿斯塔纳的重要城市名片，也是哈萨克斯坦最受欢迎的旅游地标之一。

可汗之帐购物中心——阿斯塔纳

“可汗之帐”是世界上规模最大的帐篷式建筑之一，高约150米。整个建筑采用高强度钢索张拉结构，并覆盖透明高科技聚合物材料，既能让自然光充分进入室内，又可以帮助建筑内部保持舒适稳定的小气候。

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

综合体内设有购物中心、电影院、儿童游乐区以及热带海滩等设施。即使室外处于严寒冬季、冰雪覆盖，建筑内部依然保持温暖，四季绿意盎然。

和平和谐宫——阿斯塔纳

阿斯塔纳另一座标志性建筑是金字塔造型的和平和谐宫。建筑高度和底座边长均为62米，整体造型简洁而醒目。

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

该建筑主要用于举办世界及传统宗教领袖大会。宫内设有歌剧院、博物馆、会议厅以及室内冬季花园。

金字塔顶部的彩色玻璃窗以丰富的色彩和图案，象征着不同民族之间的友谊与团结。

光明世界馆——阿斯塔纳

“光明世界馆”是2017年阿斯塔纳世博会的核心场馆。这座巨大的球形建筑直径近80米，是当年世博会最具辨识度的建筑之一。

八层展馆内曾集中展示以未来能源和可再生能源为主题的互动式科普展览，内容涵盖太阳能、风能、水能以及其他新能源领域。

Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

世博会结束后，“光明世界”转型为未来能源博物馆并继续向公众开放。如今，这座巨型球体已成为阿斯塔纳现代建筑的代表性地标之一。

升天主教座堂——阿拉木图

坐落于阿拉木图的升天主教座堂始建于20世纪初，是世界上较为著名的高层木结构东正教教堂之一，建筑高度约56米。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

这座建筑的一大特点，是主体采用木结构建造，在没有使用金属钉的传统木构工艺下完成。经历多次强烈地震后，建筑依然保存至今，被视为阿拉木图历史建筑中的代表作。

五彩斑斓的洋葱头穹顶以及独特的建筑风格，使升天主教座堂成为阿拉木图城市历史风貌中不可或缺的一处景观。

共和国宫——阿拉木图

共和国宫是阿拉木图著名的文化地标之一。建筑整体采用苏联现代主义建筑风格，同时在细节设计中融入了哈萨克民族传统装饰元素。

Фото: kk.wikipedia.org

建筑最具特色的设计之一，是跨度较大的悬挑屋顶结构。这一设计不仅增强了建筑的视觉张力，也使内部空间显得更加开阔大气。

如今，共和国宫仍是阿拉木图举办大型演唱会、重要文化活动和国家级庆典的重要场所。

霍加·艾哈迈德·亚萨维陵墓——突厥斯坦

霍加·艾哈迈德·亚萨维陵墓由帖木儿于14世纪下令修建，是中亚中世纪建筑艺术的杰出代表之一。

Фото: Сәбит Тастанбек

陵墓以宏伟的门楼、精美的砖石装饰以及巨大的主穹顶而闻名。数百年来，这里一直是突厥斯坦乃至整个突厥世界重要的精神与文化圣地。

2003年，霍加·艾哈迈德·亚萨维陵墓被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。

喀喇汗陵墓——塔拉兹

位于塔拉兹的喀喇汗陵墓，是喀喇汗王朝时期建筑艺术的重要遗存，其历史可以追溯至11世纪。

Фото: видеодан алынған скрин

陵墓主体以烧结砖砌筑，建筑表面饰有精细的几何图案和装饰纹样，展现了中世纪中亚建筑独特的艺术风格。

如今，喀喇汗陵墓已成为了解古代塔拉兹历史以及中世纪建筑传统的重要窗口，具有较高的历史和文化价值。

沃特潘阿塔建筑群——曼格斯套

曼格斯套的沃特潘阿塔历史文化建筑群，将哈萨克传统营造技艺与现代建筑设计理念结合在一起。

Фото: Маңғыстау өңірлік коммуникация қызметі

沃特潘阿塔是小玉兹阿岱部落历史记忆和精神凝聚力的重要象征。建筑群的核心地标包括一座纪念阿岱先祖的纪念碑。

如今，这里经常举办传统节日庆典以及各类文化、精神交流活动，并逐渐成为展示曼格斯套历史文化底蕴的重要旅游目的地。

讹答剌图书馆——突厥斯坦

突厥斯坦的“讹答剌”图书馆将东方传统建筑元素与现代几何设计相结合，是当地颇具特色的现代公共建筑。

图书馆不仅承担传统的藏书和阅读功能，还设有学术研讨、文化交流及艺术展览等公共空间，为市民和游客提供了多元化的文化体验。

在设计过程中，建筑师将传统东方美学元素与现代建筑技术相融合，使整座建筑呈现出传统与现代交织的视觉效果。

从阿斯塔纳的巴伊铁列克、可汗之帐到光明世界馆，从阿拉木图的升天主教座堂、共和国宫，到突厥斯坦的亚萨维陵墓、塔拉兹的喀喇汗陵墓以及曼格斯套的沃特潘阿塔建筑群，这十处建筑地标从不同角度展现了哈萨克斯坦深厚的历史文化积淀以及不断发展的现代建筑探索。

其中，阿斯塔纳的现代建筑展现了独立后哈萨克斯坦不断发展的城市面貌；阿拉木图的历史建筑则与这座城市独特的文化肌理相互交融。与此同时，突厥斯坦、塔拉兹和曼格斯套的历史建筑，经过岁月洗礼保存至今，承载着不可替代的历史与文化价值。

这些建筑的一砖一瓦，都记录着不同时代的营造智慧、工程技术和建筑艺术的发展轨迹，也共同构成了今天哈萨克斯坦多元而独特的建筑文化景观。