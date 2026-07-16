从“哈萨克制造”到产业升级：内需市场如何成为经济增长新引擎

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于深化国家经济多元化发展的战略部署下，哈萨克斯坦政府正持续推进制造业升级和农工综合体现代化建设。当前，发展经济爱国主义、释放本土生产潜力以及推动高附加值产品生产，已成为国家经济发展的重要方向。

2026年以来，制造业成为推动工业化进程的重要引擎，农工综合体则迎来前所未有的投资和技术升级浪潮。政府通过扩大本土产品采购、完善产业扶持机制、推进大型工业项目建设以及促进农业现代化，为哈萨克斯坦经济高质量发展注入新动能。

经济爱国主义：为本土企业打造4661亿坚戈稳定市场

构建稳定的国内市场需求，是支持本土制造业发展的关键举措之一。

2026年上半年，哈萨克斯坦大型矿产资源开发企业和准国家部门企业通过签署长期采购协议和包销协议，为本土企业创造了总额达4661亿坚戈的市场订单。

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随着相关法律修订生效，哈萨克斯坦大型企业和国家机构在采购商品和服务时必须优先选择本土生产商。这一机制不仅为国内企业提供了长期稳定的销售渠道，也推动大型原材料企业与本土制造业形成更加紧密的产业链合作关系，加快新的生产基地建设。

与此同时，为打击“假制造商”、提升市场透明度，哈萨克斯坦已正式启用“哈萨克斯坦商品生产商名录”国家数字平台。目前已有超过6600家企业完成注册，其中4467家企业生产完全在哈萨克斯坦制造的产品，2146家企业从事深加工产品生产。

在金融支持方面，政府已将“巴伊铁列克”控股公司的资本规模扩大至1万亿坚戈，其支持企业发展的金融工具总规模已增至8万亿坚戈。截至目前，已有超过4万亿坚戈资金投入市场，惠及8000多家企业，其中96%为中小企业。预计到2027年，通过该控股公司体系提供的融资总额将达到10万亿坚戈。

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制造业保持强劲增长 17个国家重点项目加速推进

受益于原材料深加工政策的持续推进，2026年前六个月，哈萨克斯坦制造业同比增长9.8%。

目前，全国已建成18个经济特区、67个工业园区以及34个小型工业园区，为吸引投资和产业发展提供了重要基础设施支撑。今年，江布尔州新设立“ITLC阿拉套”经济特区，进一步完善了经济特区布局。

截至目前，各经济特区已累计实施558个项目，其中85个项目由外资参与，吸引外国直接投资超过1万亿坚戈。仅2026年，投资总部框架下签署的投资协议总额就超过3万亿坚戈。

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政府正重点推进总统亲自部署的17个重大产业项目，重点布局高附加值制造业、原材料深加工以及产业集群建设。其中包括：

库斯塔奈州Kia Qazaqstan汽车制造厂；

阿拉木图Astana Motors Manufacturing Kazakhstan汽车制造项目；

巴甫洛达尔州Mineral Product International冶金产业集群；

Qarmet钢铁联合企业现代化改造项目；

阿拜州铜冶炼厂建设项目；

阿特劳州“Sileno”和“Butadien”大型天然气化工综合体项目。

根据规划，2026年哈萨克斯坦将实施200个工业项目，总投资额达1.7万亿坚戈，可创造约1.8万个长期就业岗位。截至目前，已有77个项目投入运营，创造就业岗位4500个。

这些项目全面投产后，预计每年可新增约1.5万亿坚戈工业产值，其中约5000亿坚戈产品将用于出口。

值得关注的是，今年哈萨克斯坦还将首次实现15类新产品的本土化生产，涵盖大型机械设备部件、专用装备、氢能产品以及复杂矿物盐等多个领域。

此外，哈萨克斯坦油气化工产业保持快速增长态势。2025年行业产量同比增长两倍，达到61.9万吨；2026年前五个月产量达到22.53万吨。

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投资加速流向乡村 农业现代化步伐加快

工业领域的积极变化同样体现在农业领域。

2026年上半年，哈萨克斯坦农业总产值达到2.2万亿坚戈，同比增长4.4%。

数据显示，今年前五个月，农业领域投资同比增长36.4%，食品工业投资增长2.7倍，达到2073亿坚戈。

作为支持乡村经济发展的重点项目，“乡村振兴”（Ауыл аманаты）计划继续发挥重要作用。今年，该计划已为2738个项目提供总额294亿坚戈的资金支持。政府计划在2026年投入1000亿坚戈，用于发放优惠小额贷款和农业设备租赁融资，预计将支持5400多个农村创业项目。

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农牧业持续增长 种植结构不断优化

2026年，全国农作物播种面积扩大至2380万公顷，比上年增加18万公顷。

其中：

油料作物播种面积达到430万公顷；

饲料作物播种面积达到330万公顷；

粮食和豆类作物播种面积约1580万公顷。

畜牧业同样保持增长态势：

牛存栏量增长5.8%，达到930万头；

马匹存栏量增长7.4%，达到500万匹；

骆驼存栏量增长3.6%，达到31.2万峰。

农产品产量同步提升：

肉类产量增长5.5%，达到55.9万吨；

牛奶产量增长2.4%，达到190万吨；

鸡蛋产量增长7.9%，达到24亿枚。

农工综合体投资地图：国际资本持续看好哈萨克斯坦

为进一步提升农业附加值，农业部已制定2026—2028年农业投资路线图，并签署13项大型国际投资协议。

主要项目包括：

中国阜丰集团投资15亿美元建设玉米深加工项目；

中国大连和升控股集团投资6.5亿美元建设粮食深加工项目；

土耳其Alarko Holding投资6.5亿美元建设大型温室综合体；

阿联酋Al Khaleej集团投资5.8亿美元建设糖厂；

土耳其Tiryaki Holding投资3.2亿美元建设粮食深加工综合体；

嘉士伯中亚公司建设非酒精饮料生产基地；

玛氏宠物食品公司和可口可乐阿拉木图装瓶公司分别建设新的生产基地。

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农机更新提速 本土制造占比达95%

近年来，农业机械现代化取得明显进展。

2026年，农业机械优惠融资租赁项目资金规模已提升至3500亿坚戈，年利率仅为5%。受此带动，全国农业机械更新率提升至6.5%。

过去两年，通过该项目销售的农业机械数量增长35%。仅2025年，全国采购农业机械2.5万台，其中超过1万台通过优惠融资租赁方式获得。

值得关注的是，目前采购农业机械中，本土组装产品占比已达到95%。

目前，全国共有10家大型农机制造企业，已能够满足国内约90%的拖拉机和联合收割机需求。其中包括库斯塔奈市的John Deere本地化生产基地，以及彼得罗巴甫尔市的CLAAS本地化组装工厂。

提升粮食安全水平 稳定“菜篮子”价格

一系列产业和投资政策最终反映在民众日常生活之中。

2026年上半年，哈萨克斯坦食品工业实际产量指数达到114.7%，饮料行业达到104.4%。

多个重要食品类别实现增长，包括：

肉类及香肠制品；

植物油和黄油；

奶酪和凝乳制品；

发酵乳制品；

谷物和意大利面制品；

大米；

糕点食品；

深加工蔬菜产品等。

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目前，哈萨克斯坦大部分主要食品的国内供应率已达到80%至100%。本土生产能力的提升不仅有助于稳定国内价格，也增强了市场抵御外部风险的能力。

与此同时，政府正重点推进禽肉、鱼类、香肠制品、奶酪、食糖和苹果六大依赖进口的商品实现国产替代。随着新生产项目陆续投产，这些产品的进口依赖程度有望逐步降低。

为稳定市场价格，政府持续与大型连锁商超开展协调机制，并在全国各地定期举办农产品直销集市。消费者可直接购买来自生产者的农产品，价格通常比市场平均水平低15%至20%。

从“哈萨克制造”迈向高质量发展

从推动本土采购，到布局高附加值制造业；从农业现代化建设，到提升粮食安全保障能力，哈萨克斯坦正在通过系统性的产业政策，推动经济结构持续优化。

随着制造业和农工综合体投资规模不断扩大，“哈萨克制造”正逐步成为促进就业、稳定市场供应和提升国家经济竞争力的重要支撑，也为国家经济多元化发展奠定更加坚实的基础。