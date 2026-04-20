从历史渊源到战略伙伴：哈萨克斯坦与蒙古国合作全面升温

从历史传承到战略伙伴关系

从整体来看，蒙古国始终是哈萨克斯坦的重要合作伙伴之一。尽管两国并不接壤，但深厚的人文联系与历史纽带，为双边关系奠定了坚实基础。

两国于1992年正式建立外交关系。此后，政治、经济及文化联系不断拓展并趋于体系化。哈萨克斯坦于1997年在乌兰巴托设立外交代表机构，并于2007年升格为大使馆。目前，蒙古国在阿斯塔纳设有大使馆，并在阿拉木图设有领事馆。自1991年以来，双方已签署60余项合作文件。

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政治学家博热罕·努尔穆哈迈多夫认为，两国政治对话保持稳定，建立在相互信任之上。

—两国之间不存在根本性利益冲突，反而在外交政策立场上高度接近。哈萨克斯坦为蒙古国提供通往中亚、里海及欧洲的通道，而蒙古国则与东亚保持紧密联系。从这一角度看，双方具备深化区域互联互通的现实基础。尽管高层往来仍有提升空间，但整体潜力十分可观，-他说。

需要指出的是，两国关系进入新阶段，始于2024年哈萨克斯坦总统托卡耶夫对乌兰巴托的国事访问。正是在这次访问中，双边合作内容得到系统性拓展。

访蒙期间，双方签署了关于建立战略伙伴关系的联合宣言，并达成涵盖投资、交通物流、农业、植物检疫及信息技术等领域的11项合作文件

双方一致同意推动经贸合作发展、支持企业主体，并加强农工综合体建设，同时将简化货运流程和开辟新物流线路列为优先方向。今年2月，哈萨克斯坦还批准了两国在养老金领域的合作法律文件。

作为上述进程的延续，双方制定了《2025—2027年经贸合作发展路线图》，旨在加快投资保护与促进措施的落实。由此，哈萨克斯坦成为蒙古国在中亚地区的首个战略合作伙伴。

政治学家叶尔苏丹·詹赛托夫指出，哈蒙关系的韧性源于多重基础因素。

—首先是良好的政治氛围和高度互信；其次是源于游牧文明及成吉思汗时代的共同历史遗产；第三是外交政策取向与经济利益的契合。两国均致力于市场多元化、提升过境潜力，并在联合国、亚信会议及上合组织等多边平台上保持协调立场，-他说。

双边贸易额能否达到5亿美元？

在经贸合作方面，据贸易和一体化部数据，2026年1—2月，哈蒙双边贸易额为2010万美元。尽管这一数据呈现出一定阶段性波动，但也反映出贸易结构正在发生变化。

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同期，哈萨克斯坦对蒙古国出口为1850万美元（同比下降16.1%），主要受烟草、巧克力及含可可食品、浓缩咖啡与茶类以及面制品出口减少的影响。但药品、电气设备、碳酸饮料及通心粉制品等品类仍保持增长。整体来看，深加工食品在出口结构中占据主导地位。

与此同时，自蒙古国进口则明显增加，达156万美元，主要得益于肉制品、果汁及针织品供应增长。

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总体趋势显示，双边贸易潜力尚未完全释放，但正朝着结构优化方向转型。为此，双方开始推动更具操作性的合作机制，其中之一便是互设贸易代表处。

这一倡议已在今年乌兰巴托举行的“哈萨克斯坦—蒙古国贸易与投资日”活动期间展开讨论。专家认为，贸易代表处有望成为企业开拓市场的重要支点，不仅有助于产品推广，还能建立稳定的商业联系，降低贸易壁垒并加快项目落地。

经济学家阿依巴尔·沃勒扎耶夫表示，在即将举行的谈判中，双方可能会探讨将双边贸易额提升至5亿美元（即实现三倍增长）的目标。同时，在欧亚经济联盟框架内提供海关便利以及发展贸易通道，也可能成为议程重点。

蒙古国在农业领域展现出较高效率，其发展基础主要依托畜牧业。目前，全国牲畜总量约7090万头，人均拥有量位居世界前列，这得益于完善的农牧支持体系，包括税收优惠与兽医监管机制。

相比之下，在自然条件相近的情况下，哈萨克斯坦羊只数量由1990年的3600万只下降至近年来的2100万只，而蒙古国则实现增长。因此，相关经验被认为具有一定借鉴意义。

—我们从蒙古国进口活畜，但关键在于完善兽医监管体系。一旦该领域实现规范化，将有助于稳定国内市场。同时，哈萨克斯坦亟需更新种畜资源。考虑到蒙古国与北哈州气候条件相似，其牲畜品种具有较强适应性，可有效引入国内牧场，-沃勒扎耶夫补充道。

物流合作伙伴关系：互利共赢点

交通物流被普遍视为哈蒙合作的关键方向之一。专家指出，尽管潜力巨大，但该领域仍有待进一步开发。两国的地理条件正推动双方探索替代性运输通道。

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博热罕·努尔穆哈迈多夫表示，蒙古国作为内陆国家，其对外贸易高度依赖俄罗斯和中国，而哈萨克斯坦则是连接中国、俄罗斯、里海地区及欧洲的重要过境枢纽。

—整合双方过境潜力，将有助于开辟新的运输路线。在当前全球形势下，避免依赖单一物流通道、发展多元化运输网络具有特殊意义。哈蒙合作有望形成多维度体系，为多式联运发展奠定基础。当然，现实制约因素仍包括不接壤、需经第三国过境以及基础设施不足等问题。短期内效果或不明显，但其长期战略意义不容低估，-他说。

鉴于上述限制，哈萨克斯坦此前已建议蒙古国利用“南北”国际运输走廊及跨里海国际运输路线。相关协议旨在通过发展公路与航空运输，加强过境能力，并降低蒙古国进入大型市场的难度。

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在此基础上，“哈萨克斯坦—俄罗斯—蒙古国”公路项目受到广泛关注。

—若该项目得以实施，将成为实现5亿美元贸易目标的重要支撑机制。同时，蒙古国通过哈萨克斯坦接入跨里海运输走廊，以及增加阿斯塔纳至乌兰巴托航线，都将打开新的发展空间。这不仅是基础设施互联，更是构建系统性物流架构，-詹赛托夫表示。

从资源开发到数字化与航天协作

目前，蒙古国约96.5%的出口依赖矿业。专家预计，在未来数十年内，该领域仍将是其经济支柱。与此同时，蒙古政府也在积极推进经济多元化，目前持有矿产勘探和开采许可的企业已超过4500家。

在这一背景下，哈萨克斯坦企业对参与矿业联合开发表现出浓厚兴趣。哈方已表示，愿与Ovic Construction、ICT Group及Steppe Copper Group等蒙古企业建立合作关系。

此外，双方还在探讨安全与国防领域的合作。哈萨克斯坦准备向蒙古国提供符合欧洲标准的现代化装备，并愿在电子政务建设方面分享经验，同时扩大航天人才培养合作。

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—哈萨克斯坦在电子政府、养老金体系及数字政务方面积累了成熟经验，这些都可以向蒙古国推广。IT领域同样如此，我们有能力向其政府及企业提供相关解决方案，-沃勒扎耶夫表示。

与此同时，双方还在研究推进联合航天项目，包括构建共同卫星星座。在保持各自独立管理的前提下，该项目将为资源监测及农业发展提供关键数据支持。

人文交流的新台阶

蒙古国人口超过350万，是一个多民族国家，其中哈萨克族约占4%。这一群体在两国之间形成了稳固的人文纽带。

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近年来，教育与科研合作持续深化。哈萨克斯坦已发展为欧亚地区的重要教育中心之一，吸引超过3万名外国留学生，其中约有1000名蒙古青年在哈学习。未来，哈方计划进一步扩大招生规模，并重点向工程技术类专业倾斜，同时推动在蒙古国设立本国高校分校。

在人文合作中，旅游业同样占据重要位置。围绕阿尔泰地区打造跨境旅游集群、开发联合旅游线路，被认为有助于进一步拉近两国民众联系。突厥斯坦的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓以及乌勒套的术赤汗陵墓，对蒙古游客具有较强吸引力。

文化交流方面的亮点，是去年在阿斯塔纳举办的“丝路之星”（Silk Way Star）国际声乐比赛。该项目汇聚12国歌手，是亚洲首个大型声乐真人秀节目，由哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台联合推出。蒙古歌手米歇尔·约瑟夫获得冠军，哈萨克斯坦歌手迪玛希为其颁奖。

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赛后，米歇尔·约瑟夫兑现承诺，推出哈萨克语歌曲《BAĞALA》，表达对哈萨克文化的喜爱。

—在参加“丝路之星”期间，我真心爱上了哈萨克斯坦。哈萨克语丰富而优美。为感谢观众的支持，用这首哈萨克语歌曲表达心意，对我来说意义重大，-她说。

可以看出，哈萨克斯坦与蒙古国在教育、文化及旅游等领域的联系不断加深，战略伙伴关系的内涵也在持续拓展。

【编译：阿遥】