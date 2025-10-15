从阿斯塔纳到吉隆坡——亿万观众共赏“丝路之星”盛宴

“丝路之星”不仅是一场比赛，更是一座连接亚洲与欧洲城市的文化桥梁。每周，这档节目在多个国家同步播出，从巴库到乌兰巴托，观众们热烈讨论，成为一场席卷各国的文化盛事。

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

在哈萨克斯坦，节目每周六晚8点在Jibek Joly电视台播出，每晚10点半在Silk Way电视台播出，面向全球观众敞开大门。在吉尔吉斯斯坦，节目通过“音乐”和“文化”频道播出，第三期已于10月11日晚9点与观众见面。阿塞拜疆的观众可通过SPACE TV收看，塔吉克斯坦的观众则在SAFINA（TVS）电视台每晚9点半观看。蒙古国的USB TV在每晚7点半播出，格鲁吉亚的Georgian Times TV在每晚9点播出，乌兹别克斯坦的ZOR TV则在每晚5点20分与观众见面。这使得“丝路之星”成为全球最具影响力的媒体项目之一。

跨文化盛宴，连接多元音乐与传统

“丝路之星”远非一场普通的歌唱比赛，它是一场跨越国界的文化盛会，汇聚了来自不同国家的歌手，融合多种语言、文化和音乐传统，成为艺术家崭露头角的舞台和文化外交的重要载体。

Photo credit: JJ

在阿斯塔纳的舞台上，传统与现代音乐交相辉映，来自不同国家的明星同台献艺，吸引了广大观众和专业人士的目光。

Photo credit: JJ

在比赛的前四轮中，选手们不仅演唱了自己的代表作，还用原语言演绎了世界经典曲目和哈萨克斯坦歌曲。

Фото: Instagram / tamgamusic

第四期尤其令人印象深刻，选手们互换曲目，用原语言演唱其他国家的热门歌曲，象征着文化的交融与团结。

Photo credit: JJ

本届比赛吸引了来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国的歌手参与。

Фото: Jibek Joly

然而，在第二期后，阿塞拜疆选手萨宾娜·扎德遗憾退出；在第三期后，土库曼斯坦歌手多夫兰·沙梅耶夫也离开了比赛。

Photo credit: JJ

年轻艺术家们表示，参与“丝路之星”是展示本国文化、传统和音乐的绝佳机会。无论是在巴库、塔什干还是乌兰巴托，观众们通过聆听哈萨克、中国或格鲁吉亚的歌曲，建立起比短暂文化交流更持久的联系。

国际合作，打造文化新高度

值得一提的是，“丝路之星”由Jibek Joly电视台与中国中央广播电视总台（CMG）联合制作。哈萨克斯坦方面表示，与国际领先媒体的合作不仅提升了该国在全球文化舞台的地位，也为才华横溢的艺术家们提供了更广阔的舞台。

Photo credit: JJ

评委们对节目的高水平组织、选手的专业表现以及“丝路之星”舞台上独特的友好氛围给予了高度评价。

来自阿塞拜疆的评委、知名歌手埃芬迪动情地说：

“能与这么多才华横溢的人同台，感觉非常奇妙。我祝福每一位参赛者，也深深喜爱这个项目的每一个人。”

来自中国的著名作曲家兼音乐制作人洪兵表示：

“我对‘丝路之星’的未来充满信心，这个节目意义非凡。我希望明年它能在中国举办，并持续发展。”

马来西亚评委达托·达尼亚则称赞道：

“这不仅是一场歌唱比赛，更是一个文化交流的平台。节目组织精良，内容引人入胜。我呼吁大家一起观看，共同选出最优秀的艺术家。”

“丝路之星”以其独特的魅力，正将丝绸之路沿线国家的音乐与文化紧密相连，为全球观众献上一场视听盛宴。

前四期节目的精彩内容，可以点击节目Youtube频道观看。

【编译：木合塔尔·木拉提】