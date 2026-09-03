从狩猎伙伴到纯种犬：哈萨克斯坦如何识别和保护哈萨克塔兹犬

（哈萨克国际通讯社讯）今天是哈萨克塔兹犬日。这一传承数百年的本土犬种，不仅是哈萨克民族传统狩猎文化的重要组成部分，也正在通过建立血统登记、完善繁育标准和加强国际推广等方式得到系统保护。那么，如何辨别真正的哈萨克塔兹犬？这一古老犬种的保护和繁育工作目前进展如何？哈通社记者对此进行了梳理。

一只优秀塔兹犬价值可达400万坚戈

塔兹犬从外形上并不难辨认。修长的四肢、匀称轻盈的体态以及独特的步态，都是这一犬种较为鲜明的特征。不过，对于真正熟悉塔兹犬的人来说，它的价值并不仅仅体现在外表，更重要的是其在野外展现出的能力。

阿克莫拉州阿赖勒村猎人阿扬·多斯马诺夫饲养塔兹犬已有15年。目前，他养有6只塔兹犬，其中大部分用于狩猎。他认为，判断一只塔兹犬的能力，需要长期积累经验。

“挑选塔兹犬时，我们首先看它的速度，同时也会注意胸腔和耳朵等特征。幼犬从三四个月大时就开始接受奔跑训练，之后再跟随有经验的塔兹犬参加狩猎，逐渐掌握技巧。”多斯马诺夫说。

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在他看来，塔兹犬真正的能力只有到了广阔的草原上才能充分体现。速度、耐力和狩猎能力都会直接影响一只塔兹犬的价值。一只血统优良、训练有素的塔兹犬，价格最高可达到400万坚戈。

真正的塔兹犬如何判断？

哈萨克斯坦犬业联盟主席包尔詹·谢里克哈利表示，在专业犬业体系中，判断犬种身份最重要的依据是其血统来源。

“通过外观，可以判断一只犬在多大程度上符合品种标准，但仅凭外形无法确定它是不是纯种犬。在专业犬业领域，最重要的标准是犬只的来源和祖系信息，这些信息需要通过繁育档案和犬种登记簿加以确认。”他说。

不过，仅有能够证明血统的文件同样不够。

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塔兹犬还必须在身体结构、运动方式、典型外部特征和性格等方面符合犬种标准，同时还要考察其工作能力。这是因为，塔兹犬的天然属性与狩猎活动密不可分。

为了判断犬只是否达到相关要求，需要接受专门的专业鉴定。专家除检查外形外，还会评估其运动状态、性格和工作能力，并将结果纳入正式档案。

塔兹犬如何完成正式登记？

登记首先从犬只身份识别开始。

工作人员通过微芯片或其他身份标识核对犬只及其主人信息。如果犬只此前没有相关标识，则需要植入微芯片并进行登记。

随后，专家将评估塔兹犬是否符合繁育要求。在专门的鉴定过程中，会对犬只整体外观、头部结构、身体构造、四肢、被毛、运动方式、咬合情况以及其他特征进行综合判断。

Фото: Kazinform

鉴定结束后，专家会为犬只出具书面描述并给予繁育评价。对于没有完整血统证明的塔兹犬而言，这一环节尤为重要，因为通过专业评价，可以确定犬只在多大程度上符合品种标准，以及是否具备纳入繁育登记体系的条件。

对于符合要求的犬只，正式登记还需要准备专业鉴定结果、微芯片信息、两份书面专业鉴定描述、犬只站立状态照片以及其他必要文件。这些资料随后将被录入犬只及其主人的登记档案。

完成相关程序后，符合标准的塔兹犬将被纳入哈萨克斯坦犬业联盟统一纯种犬登记簿。这不仅意味着犬只的品种身份得到正式确认，也使其能够进入有计划的繁育体系。

这一工作的现实意义还在于，哈萨克斯坦农村地区仍有相当数量的塔兹犬过去从未接受正式登记，其中一些犬只的血统资料也没有得到系统保存。因此，目前相关机构正在逐步对这些犬只进行寻找、身份识别和专业鉴定。

塔兹犬保护进入新阶段

哈萨克斯坦对塔兹犬进行系统登记并非一朝一夕形成。

对这一犬种特征进行规范化整理的历史可以追溯至上世纪初。首个塔兹犬标准于1925年通过，并于1932年公开发表。然而，在之后的苏联时期，塔兹犬数量逐渐减少，无序杂交也对这一犬种的主要特征造成了不利影响。

科学家A.斯卢茨基曾提出保护塔兹犬的问题，但当时并未形成系统性的选育工作。

Фото: Арнур Рахимбеков

哈萨克斯坦独立后，塔兹犬保护与发展工作重新得到重视。2007年，哈萨克斯坦犬业联盟批准了塔兹犬现代品种标准，此后又陆续进行了补充和完善。这为进一步明确塔兹犬的外部和品种特征、规范繁育工作提供了依据。

近年来，相关工作明显提速。

从2025年10月至2026年7月，哈萨克斯坦犬业联盟先后在阿拉木图、阿克托别、乌兹纳加什、扎尔肯特、梅尔基、博扎、阿亚古兹、塞梅和科克舍套等地组织了10场流动繁育鉴定活动。

2025年10月至2026年6月期间，共签发384份血统证明。

正式登记的塔兹犬数量也在快速增加。2023年1月，登记在册的塔兹犬为1865只；截至2026年8月14日，这一数字已增至4034只，增加2169只，达到此前的2.16倍。

登记规模扩大，也为逐步建立更加完整的繁育体系创造了条件。通过统一纯种犬登记簿，可以记录犬只的血统来源，并办理获得国际犬业体系认可的血统证明，从而实现对每只塔兹犬繁育信息的系统追踪。

从哈萨克草原走向国际舞台

哈萨克塔兹犬的国际认知度也在不断提高。

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

这一犬种已经亮相世界犬业联盟（FCI）世界犬展（World Dog Show）以及FCI裁判世界大会。目前，哈萨克塔兹犬中已有获得世界冠军和国家冠军称号的犬只。

下一阶段，哈萨克斯坦计划继续系统推进相关工作，并进一步加强各地区的专业鉴定和繁育基础设施建设。与此同时，针对哈萨克本土犬种托别特犬的研究和保护实践也已经启动。

保护塔兹犬的意义并不仅仅是增加这一犬种的数量。更重要的是，要避免塔兹犬特有的速度、耐力、狩猎能力、身体结构和健康等核心特征在繁育过程中逐渐丧失。

因此，塔兹犬的保护需要多个标准共同发挥作用：外部形态体现其是否符合品种标准，工作能力体现其与生俱来的特性，而血统记录和专业鉴定则用于确认其繁育身份。

只有将这些标准纳入统一、系统的登记和繁育体系，才能在扩大塔兹犬种群规模的同时，更好地保留这一古老犬种独有的特征，并将其继续传承下去。