从遛隐形狗到四足奔跑：Z世代为何钟爱这些奇特爱好？

“隐形遛狗”：情绪调节与社交表达的模拟练习

“隐形遛狗”（Hobbydogging）源于德国，并迅速在网络上走红。参与者手拿一条空牵引绳，仿佛身边真的有一只宠物，停下来“夸奖”它、为其“让路”，并完成各种假想的互动。

心理学家娜杰日达·库切鲁克指出，这不仅是一种表演或情绪调节方式，更是恢复内在平衡的心理工具。

她解释说：

安全表达情绪、缓解压力：模拟与宠物互动能带来支持感。

仪式化动作降低焦虑：例如“停下夸奖狗狗”，能向大脑传递安全信号。

探索社交边界、进行自我表达：让年轻人在公共空间“重新认识自己”。

A trend for walking invisible dogs has emerged worldwide



Hobbydogging: adherents of this new movement take leashes and walk invisible dogs through parks. Some even climb special slides or try to navigate obstacles.



Quadrobics：青少年通过“四足奔跑”寻找身份与归属

“四足奔跑”（Quadrobics）指模仿动物四肢奔跑的运动形式。研究指出，这已经成为一种新兴亚文化，尤其在青少年中迅速发展。

其吸引力来源于：

身体运动+自我表达的结合

通过模仿动物姿态来探索角色与身份

在社群中获得支持与归属感

与此同时，研究人员提醒，此类活动存在受伤风险、过度“拟兽化”认同、社交孤立等问题，需要家长、教师与青少年之间建立良好沟通，使这种亚文化成为安全的表达空间。

Hobbyhorsing：木棍马竞技运动的全球化流行

“木棍马竞技”（Hobbyhorsing）源自芬兰，将传统儿童游戏重新塑造成模拟马术项目的正式运动，在当地甚至被正式认可为一项体育项目。

参与者手持玩具木棍马，完成跳栏、花样步伐等动作。其吸引力包括：

有利于体能训练、协调性和耐力

形成工艺、社群与竞技相结合的文化

为年轻人提供非传统的社交方式

尽管外界常因其“看起来奇怪”而否定这一兴趣甚至嘲笑参与者，但实际受伤率较低，最大的挑战反而来自公众偏见。

Petit Tube：寻找“被遗忘的YouTube视频”的数字考古

Petit Tube网站通过算法展示播放量极低的YouTube视频，被年轻人视为一种“数字考古探险”。

这一兴趣体现出Z世代的数字反思：

探索被算法“埋没”的内容

对抗推荐系统的闭环机制

从随机发现中获得独特的满足感

这种行为被视为新型的“反算法文化”，鼓励用户跳出主流趋势，寻找互联网深处的未知内容。

“疗养院度假”：Z世代流行的数字减压方式

在年轻人中，前往疗养院进行“数字戒断”成为潮流。相较于海滩、派对和城市度假，越来越多的年轻人选择在安静的疗愈空间中暂时远离社交网络。

原因包括：

长期信息轰炸、社交媒体压力

学业与工作导致的焦虑与精疲力竭

对睡眠恢复、神经系统调节的需求

“#digitaldetox”“#slowlife”“#worklifebalance”等标签不断热门。对Z世代而言，所谓的“奢侈”不再是财富，而是睡得好、休得下、心不慌。

为什么Z世代偏爱“看似怪异”的兴趣？

心理学家库切鲁克指出，这些爱好表现出年轻人世界观中的深层变化：

“Z世代生活在长期的信息、情绪与数字过载中。心理会主动寻找自我调节方式。看似奇怪的兴趣，往往是恢复内在平衡、整理情绪、与现实建立联系的工具。”

这些爱好是探索自我、寻求归属与建立心灵秩序的新方式。

【编译：达娜】