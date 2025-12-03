从遛隐形狗到四足奔跑：Z世代为何钟爱这些奇特爱好？
（哈萨克国际通讯社讯）当上一代人仍在讨论房贷与养老金时，Z世代正在创造属于自己的休闲文化。从遛“隐形狗”到四足奔跑、从木棍马比赛到“数字考古学”，这些看似奇怪的兴趣背后，隐藏着年轻人对情绪稳定、自我认同及新型社交方式的深刻需求。哈通社记者梳理了几项正在年轻群体中流行的“奇特兴趣”。
“隐形遛狗”：情绪调节与社交表达的模拟练习
“隐形遛狗”（Hobbydogging）源于德国，并迅速在网络上走红。参与者手拿一条空牵引绳，仿佛身边真的有一只宠物，停下来“夸奖”它、为其“让路”，并完成各种假想的互动。
心理学家娜杰日达·库切鲁克指出，这不仅是一种表演或情绪调节方式，更是恢复内在平衡的心理工具。
她解释说：
-
安全表达情绪、缓解压力：模拟与宠物互动能带来支持感。
-
仪式化动作降低焦虑：例如“停下夸奖狗狗”，能向大脑传递安全信号。
-
探索社交边界、进行自我表达：让年轻人在公共空间“重新认识自己”。
A trend for walking invisible dogs has emerged worldwide— Viral Video News (@viralvideonews3) October 25, 2025
Hobbydogging: adherents of this new movement take leashes and walk invisible dogs through parks. Some even climb special slides or try to navigate obstacles.
Quadrobics：青少年通过“四足奔跑”寻找身份与归属
“四足奔跑”（Quadrobics）指模仿动物四肢奔跑的运动形式。研究指出，这已经成为一种新兴亚文化，尤其在青少年中迅速发展。
其吸引力来源于：
-
身体运动+自我表达的结合
-
通过模仿动物姿态来探索角色与身份
-
在社群中获得支持与归属感
与此同时，研究人员提醒，此类活动存在受伤风险、过度“拟兽化”认同、社交孤立等问题，需要家长、教师与青少年之间建立良好沟通，使这种亚文化成为安全的表达空间。
Hobbyhorsing：木棍马竞技运动的全球化流行
“木棍马竞技”（Hobbyhorsing）源自芬兰，将传统儿童游戏重新塑造成模拟马术项目的正式运动，在当地甚至被正式认可为一项体育项目。
参与者手持玩具木棍马，完成跳栏、花样步伐等动作。其吸引力包括：
-
有利于体能训练、协调性和耐力
-
形成工艺、社群与竞技相结合的文化
-
为年轻人提供非传统的社交方式
尽管外界常因其“看起来奇怪”而否定这一兴趣甚至嘲笑参与者，但实际受伤率较低，最大的挑战反而来自公众偏见。
🇫🇮 ça vient de Finlande : Le hobby horsing : du saut d’obstacles sans cheval, mais avec une tête en peluche.— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) July 4, 2025
Tout est normal. 🙃 pic.twitter.com/yOPxgniLtK
Petit Tube：寻找“被遗忘的YouTube视频”的数字考古
Petit Tube网站通过算法展示播放量极低的YouTube视频，被年轻人视为一种“数字考古探险”。
这一兴趣体现出Z世代的数字反思：
-
探索被算法“埋没”的内容
-
对抗推荐系统的闭环机制
-
从随机发现中获得独特的满足感
这种行为被视为新型的“反算法文化”，鼓励用户跳出主流趋势，寻找互联网深处的未知内容。
“疗养院度假”：Z世代流行的数字减压方式
在年轻人中，前往疗养院进行“数字戒断”成为潮流。相较于海滩、派对和城市度假，越来越多的年轻人选择在安静的疗愈空间中暂时远离社交网络。
原因包括：
-
长期信息轰炸、社交媒体压力
-
学业与工作导致的焦虑与精疲力竭
-
对睡眠恢复、神经系统调节的需求
“#digitaldetox”“#slowlife”“#worklifebalance”等标签不断热门。对Z世代而言，所谓的“奢侈”不再是财富，而是睡得好、休得下、心不慌。
为什么Z世代偏爱“看似怪异”的兴趣？
心理学家库切鲁克指出，这些爱好表现出年轻人世界观中的深层变化：
“Z世代生活在长期的信息、情绪与数字过载中。心理会主动寻找自我调节方式。看似奇怪的兴趣，往往是恢复内在平衡、整理情绪、与现实建立联系的工具。”
这些爱好是探索自我、寻求归属与建立心灵秩序的新方式。
【编译：达娜】