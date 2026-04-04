从试点到落地，哈萨克斯坦人工智能应用进展如何？

该部指出，人工智能在公共部门的主要成效体现在提升行政管理效率、优化公共服务供给、降低运营成本等方面。其中，较具代表性的项目包括“eGov AI”智能助手。该系统可用哈萨克语和俄语为民众提供政务服务咨询。数据显示，在投入使用后的前七个月内，已有43.9万名用户使用该服务，累计处理咨询超过180万次，用户平均评分达到4分，答复准确率达88%。

另一项已投入使用的系统是“e-Otinish AI”，主要用于处理民众来信来访和电子申诉。该系统每年可处理超过400万件民众诉求，其中已有70多万件在人工智能辅助下完成处理。目前，这一解决方案已在16个以上国家机关中部署应用，显著提升了政府部门处理群众诉求的效率。

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在法律服务领域，哈方还推出了智能法律助手“QazaqLaw”。该系统基于哈萨克斯坦现行法律法规构建，可帮助用户快速查找法律条文、理解复杂法条内容，并回答与规范性文件相关的问题。与此同时，政府部门还上线了“会议记录生成”服务，能够自动转录会议音频并生成会议纪要，从而减少人工整理成本，提高文书处理效率。有关部门指出，这一系统可在会议进行过程中同步记录内容，并在会后自动生成完整文本，有助于降低人工记录失误风险。

此外，哈萨克斯坦还在封闭政务系统内实现了哈萨克语至俄语的自动翻译功能。由于不依赖外部互联网服务，这一机制在提升翻译效率和准确性的同时，也降低了信息泄露风险。截至目前，该系统已完成超过20万份公务文件的自动翻译。

AI人才培养被列为重点任务

在人工智能快速发展的背景下，人才培养被哈政府视为推动数字经济发展的关键环节。人工智能与数字发展部表示，根据国家元首相关指示，哈方已启动为期五年的AI与数字技能培养计划，覆盖范围从基础数字素养到专业技术能力、再到管理层级应用能力。仅2025年，就有超过90万名公民接受相关培训。2026年起，培训内容将进一步扩展，重点转向人工智能在教育、公共管理和商业领域的实际应用。

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目前，哈萨克斯坦已形成多个层次的AI人才培养体系。其中，“Tech Orda”项目仍是培养紧缺IT人才的重要抓手。自启动以来，该项目已累计培养9000余人。2025年，该项目报名竞争激烈，已有2600多名学员开始接受培训。

与此同时，哈萨克斯坦首个人工智能学校“Tomorrow School”也在持续推进。该项目采用同伴互学（peer-to-peer）模式，不设传统授课讲座，更强调团队协作与实操训练。课程周期为18个月，面向来自不同国家的学生，重点培养编程能力和项目实战经验。

面向青少年群体，哈方计划依托国际中心“alem.ai”启动“TUMO Astana”项目，为12岁至18岁青少年免费提供编程、设计、创意科技以及生成式人工智能等方向的培训。高等教育体系中则持续推进“AI Sana”项目，重点培养学生的实际应用能力和创业思维。迄今为止，已有超过65万名大学生获得相关证书，为数字经济储备后备人才。

在公务员培训方面，“AI Qyzmet”项目已帮助5万多名国家工作人员掌握人工智能在数据分析、决策支持等方面的日常应用。2026年启动的“AI Governance 500”项目，则主要面向管理层，内容涉及AI战略制定、监管框架建设以及技术伦理等议题，旨在推动人工智能在国家治理中的系统化应用。

教育系统也被纳入重点培训对象。目前，已有约30万名教师接受了人工智能工具使用培训，以推动教学模式向数字化环境适配。与此同时，面向企业的“AI Corporate”项目也已于2026年2月启动首期免费培训，重点帮助企业将人工智能用于自动化、数据分析和管理提效。

推动全民AI素养建设

除专项项目外，哈方还持续发展开放式在线课程和合作培训项目，扩大普通民众获取AI知识的渠道。官方表示，全国目前共有19个区域性IT中心，为民众免费提供数字技能培训和实践学习机会。在线学习模式的普及，也使偏远地区居民能够更便利地接触相关课程。

人工智能与数字发展部表示，当前社会对相关培训项目的参与热情持续上升，显示出人工智能技能已成为哈萨克斯坦社会广泛关注的发展方向。未来，相关项目将继续扩大覆盖范围，并更加注重教育、政务和商业场景中的实际应用能力培养。官方认为，哈萨克斯坦正在逐步形成面向数字经济时代的全民AI素养体系，并为国家数字化转型积累人才基础。

【编译：达娜】