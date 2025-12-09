中文
    从墓地到全苏最佳：巴甫洛达尔中央公园的兴衰与白衣幽灵传说

    （哈萨克国际通讯社讯）20世纪60年代，曾被誉为“全苏联最美公园”的巴甫洛达尔市中央文化休闲公园，如今风光不再，只剩零星旧日痕迹。

    Зират орнына салынған парк: Павлодардағы әйгілі саябақ туралы аңыздар
    Фото: Николай Мохирев

    这座公园建于上世纪30年代，原址正是前身沃斯克列先斯克镇的老墓地。最初仅种下树木，直到1946年8月才正式开园。

    а
    Фото: Николай Мохирев

    当地历史学家柳德米拉·巴尤舍娃回忆：

    “战后真正开始大规模整修，围起围墙、建起喷泉、铺设花坛。1947年在原被烧毁的剧院旧址建成露天影院，还开设了‘莱托’咖啡馆。中央大门装饰一新，门前竖起诗人马雅可夫斯基雕像。”

    а
    Фото: Николай Мохирев

    60年代，公园迎来巅峰：安装各种游乐设施，出现巴甫洛达尔第一座摩天轮，甚至还有天文馆和哈哈镜屋。专业演员与业余团队轮番演出，节日庆典、展览、图书集市接连不断，成为市民最热爱的休闲胜地。

    а
    Фото: Николай Мохирев

    然而，因公园建在旧墓地上，民间流传众多诡异传说。据传当年平坟时并未迁走全部遗骨，仅保留了布尔什维克兄弟墓。知名德罗夫、卡尔贝舍夫、苏里科夫等家族成员也曾安葬于此。

    а
    Фото: Николай Мохирев

    最广为流传的传说是“白衣少女”：不少人声称深夜在园内见到身穿白裙的幽灵飘荡。还有一则恐怖说法称，所有参与公园建设的工人，竣工后不久均离奇去世。

    а
    Фото: Николай Мохирев

    如今，公园已15年未进行系统翻新，仅偶尔更换地砖、勉强维修超期服役的游乐设施。尽管如此，每逢节日尤其是国际儿童节，巴甫洛达尔市民仍会成群结队前来，重温这座“墓地之上的乐园”昔日荣光。

    а
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    此前市民还发现园内两台游乐设施突然消失，市政当局解释称系送去计划性维修。

    а
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 历史 巴甫洛达尔
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
