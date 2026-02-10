从地方治理看修宪：新宪法草案将扩大公民参与国家决策

—新宪法草案的提出，是社会多年来逐步形成的诉求，也是时代发展所催生的必然法律需求。现行宪法为我国独立自主奠定了坚实的法律基础，巩固了国家地位，并引领国家走上稳定发展的道路。然而，随着社会不断变化，新的需求持续显现。因此，有必要重新界定权力机构与人民之间的关系，-阿比舍夫指出。

他认为，公民参与决策过程以及保持各权力分支之间的平衡，对地区居民而言具有特殊意义。

—突厥斯坦州是全国人口最为稠密的地区之一。在基层工作中，我们切身感受到政务透明度和有效反馈机制的重要性。新宪法草案为公民更积极地参与社会政治生活开辟了道路，在制定和落实国家决策的过程中，人民的意见将得到充分考量，-阿比舍夫说。

他强调，这一倡议将使各地区能够更广泛地吸引居民、社会团体、青年代表以及专业协会参与国家发展议题的讨论。

—突厥斯坦州青年人口和年轻家庭占比较高，因此增强他们对未来的信心尤为重要。作为四个孩子的父亲，我不仅从专业角度看待此次修宪，也作为一名关心下一代生活环境的公民来审视这一草案。它将加强国家与社会之间的对话，为公民从年轻阶段起参与国家事务铺平道路，-他说。

此外，他还强调了构建平衡且负责任的权力体系的重要性。

—明确职权划分、增强代表机构作用，并强化执行权力机构的问责机制，将有助于提升地方治理责任。这将使各地马斯利哈特能够更加高效地开展工作，在兼顾地区特色的同时，更好回应民众诉求，-阿比舍夫总结道。

【编译：阿遥】