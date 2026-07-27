从地区合作迈向全球布局：阿斯塔纳与莫斯科如何重塑欧亚物流新格局

（哈萨克国际通讯社讯）哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统日前赴俄罗斯鄂木斯克出席第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛。此次访问不仅体现了哈萨克斯坦奉行务实外交的政策取向，也进一步彰显了两国持续深化地区合作的共同意愿。围绕交通物流、经贸合作、数字化转型等重点议题，双方提出了一系列新的合作构想。哈萨克国际通讯社编译哈文分析文章，对此次访问释放的重要信号及其影响进行解读。

鄂木斯克：历史与人文

今年论坛选择在鄂木斯克州举行具有特殊意义。

首先，该地区与哈萨克斯坦经贸往来持续快速增长，并与哈萨克斯坦三个州接壤。哈萨克斯坦占鄂木斯克州对外贸易总额的30%以上。今年1月至4月，鄂木斯克州与哈萨克斯坦双边贸易额同比增长17%，达到1.36亿美元。其中，哈萨克斯坦向鄂木斯克出口商品约3300万美元，自鄂木斯克进口商品约1.03亿美元。

其次，鄂木斯克拥有巨大的交通物流发展潜力。该市位于额尔齐斯河与鄂木河交汇处，中国、哈萨克斯坦和俄罗斯均有意共同推动额尔齐斯河航运和货运发展。此次访问期间，关于疏浚额尔齐斯河航道、改善基础设施等议题被提上议程，正是基于这一合作构想。专家认为，如果相关建议获得落实，沿线基础设施将得到全面升级，河运货运能力也将进一步提升。

哈萨克斯坦总统战略研究所欧洲与美洲研究部首席专家马拉特·拉马扎诺夫表示，鄂木斯克州长期积极开展区域经贸合作。

他说：

“论坛再次回到鄂木斯克举办，不仅具有象征意义，更具有重要的战略意义。正是在这里，2003年哈萨克斯坦与俄罗斯现代地区间合作机制奠定了制度基础。二十多年来，这一合作模式充分证明了自身的有效性，已经成为推动两国最高层政治决策落地的重要平台。”

鄂木斯克与哈萨克斯坦之间的联系不仅局限于经贸领域，两国在人文交流和文化纽带方面同样源远流长。即便不谈数百年来共同走过的历史，仅伟大卫国战争时期，两国人民便共同经历了那段艰苦岁月。战争期间，大批哈萨克斯坦伤员曾在鄂木斯克接受治疗，并最终平安返回家乡。

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因此，托卡耶夫总统将此次访问的第一站安排在鄂木斯克医院旧址。第二次世界大战期间，这里曾收治大量前线伤员。1945年，在身负重伤后，托卡耶夫总统的父亲——著名作家、卫国战争老兵克梅尔·托卡耶夫，也曾在这里接受治疗。

托卡耶夫总统向医院外墙上的克梅尔·托卡耶夫纪念牌敬献鲜花，并向第二次世界大战中牺牲的将士默哀致敬。这一安排为此次访问赋予了更加浓厚的人文色彩，也表明两国今天的伙伴关系不仅建立在共同经济利益之上，更植根于共同的历史记忆。

此次访问释放的人文外交信号，同样体现在托卡耶夫总统赠送给俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的礼物中。

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托卡耶夫向普京赠送了一幅描绘哈萨克民族杰出学者绍坎·瓦利哈诺夫与俄罗斯伟大作家费奥多尔·陀思妥耶夫斯基的画作。两位历史文化名人的深厚友谊一直被视为哈俄文化交流的重要象征。因此，专家认为，这份礼物体现了双方进一步巩固人文联系的积极意愿。

重点聚焦交通物流

哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛自2003年创办以来已连续举办二十余届。今年，哈萨克斯坦代表团规模尤为庞大。除哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统外，中央政府有关部门负责人、所有与俄罗斯接壤州的州长，以及工商界和行业企业代表共同赴会。

本届论坛以“构建全球物流生态系统：俄哈合作的新视野”为主题。这一议题并非偶然。

哈萨克斯坦与俄罗斯拥有世界上最长的陆地边界，全长超过7500公里。独特的地理位置使两国天然成为连接东西、贯通南北的重要桥梁。因此，发展边境贸易成为论坛讨论的重要内容，两国元首还共同听取了一系列合作项目介绍。

本届论坛最受关注的成果之一，无疑是数字化物流平台建设。

未来，哈萨克斯坦与俄罗斯有望建立商品流通和原产地认证数字化标识系统。为此，双方重点展示了统一数字物流平台Smart Cargo，以及利用人工智能分析交通流量的AI Jol数字化项目。此外，与会各方还提出了口岸现代化改造、铁路、航空和公路运输基础设施建设等多项合作建议。

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哈萨克斯坦总统战略研究所欧洲与美洲研究部首席专家马拉特·拉马扎诺夫表示：

“哈萨克斯坦将2026年确定为‘数字化与人工智能年’，这一举措将进一步拓展两国在数字物流、电子文件流转、智能交通系统、大数据分析以及人工智能技术等领域的合作。数字化转型正逐步成为推动双边经济合作的重要组成部分。”

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦与俄罗斯应共同承担起构建现代欧亚交通物流体系的重要使命。

总统同时列举了一系列具体数据。

2025年，两国铁路货运量达到9200万吨。过去五年间，经“中国—哈萨克斯坦—俄罗斯—中国”线路运行的集装箱过境运输量增长了8倍，公路货运同样保持持续增长势头。

托卡耶夫指出，这些数据充分证明，两国共同建设的交通基础设施具有巨大潜力，并将为进一步拓展欧亚跨境运输网络创造广阔空间。

政治学家塔伊西亚·马尔蒙托娃认为，物流如今已经成为哈俄合作最重要的支柱之一。

她表示：

“交通运输走廊是工业合作、能源联系和经贸往来的核心。当前讨论的重点，并不是取代传统合作方向，而是打造支撑双方未来合作持续发展的基础设施体系。”

政治学家爱德华·波列塔耶夫对此表示认同。

他认为，将物流提升为双方合作的优先议题十分自然，因为这符合两国共同的长期战略利益。

他说：

“对于哈萨克斯坦而言，物流是进入亚洲和欧洲市场、融入全球供应链以及吸引投资的重要工具；对于俄罗斯而言，则是调整贸易方向、建设新运输走廊的重要抓手。”

货运新时代：无人驾驶货车开启跨境运输新阶段

交通物流领域数字化转型最具代表性的成果之一，就是无人驾驶货运。

几年前还被视为科幻场景的技术，如今正逐步变为现实。

今年4月，哈萨克斯坦与俄罗斯签署了关于加强无人驾驶运输系统和数字技术领域合作的谅解备忘录。目前，双方正加快推进阿斯塔纳—彼得罗巴甫尔—莫斯科无人驾驶货车试运行项目。该线路全长2818公里，建成后将成为欧亚经济联盟框架内首条跨境无人驾驶运输走廊。

这一项目的意义不仅在于实现车辆自动驾驶。

根据规划，项目还将同步推进电子单证系统建设，实现边境口岸自动化通关，并利用人工智能对交通运行进行实时监测，同时建立统一的数字化货运管理标准。

如果项目顺利实施，无人驾驶运输有望从根本上改变国际货物运输模式。新模式将有助于缩短货物运输时间、降低物流成本，优化边境通关程序，进一步提升国际运输走廊的竞争力和通行效率。

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政治学家塔伊尔·努格马诺夫认为，在发展国际运输走廊的同时，也不能忽视替代运输线路的重要性。

他说：

“可供选择的运输线路越多，对企业就越有利。一条线路或许成本更低，另一条则可能更加稳定可靠。最重要的是，市场参与者应拥有自主选择的空间。”

塔伊西亚·马尔蒙托娃则表示，不应将跨里海国际运输走廊、俄罗斯“北—南”国际运输走廊以及其他国际运输线路视为彼此竞争的关系，而应将其作为统一欧亚运输体系的重要组成部分。

她说：

“我并不认为这些运输线路之间存在激烈竞争。恰恰相反，不同运输走廊之间正在形成优势互补，共同构建覆盖整个欧亚大陆的一体化运输网络。”

边境地区不会缺席发展

哈萨克斯坦与俄罗斯边境地区目前居住着约3000万人，沿线分布着数以千计面向两国市场开展业务的企业。因此，边境地区的发展同样成为本届论坛的重要议题。

托卡耶夫总统提出，可共同制定代号为“500+”的航空合作计划。

根据这一倡议，未来将分阶段开通阿斯塔纳与俄罗斯毗邻哈萨克斯坦、人口超过50万城市之间的直航航线。

总统认为，这一举措将进一步促进旅游业和商业发展。目前，俄罗斯已成为赴哈萨克斯坦旅游人数最多的客源国。

政治学家塔伊尔·努格马诺夫表示：

“如今，巴甫洛达尔与新西伯利亚、彼得罗巴甫尔与鄂木斯克、库斯塔奈与车里雅宾斯克之间，都已建立起切实有效的合作关系。正是在地区层面，居民之间、企业之间建立起了最直接的联系。”

他认为，过去许多合作事项主要依靠中央政府部门协调推进，而如今，各州和地方政府已经拥有更大的自主空间，可以直接发展商务、投资和经济合作关系。

额尔齐斯河为何如此重要？

哈萨克斯坦与俄罗斯正计划对额尔齐斯河航道进行疏浚，并完善沿线基础设施。

政治学家塔伊西亚·马尔蒙托娃认为，未来额尔齐斯河有望成为欧亚新物流体系中的重要节点。

她表示：

“额尔齐斯河最大的优势在于，它能够有效连接水路运输与陆路运输，为构建覆盖更广范围的综合运输体系创造条件。”

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不过，对于这一项目的发展前景，专家们也持有不同看法。

政治学家爱德华·波列塔耶夫指出，与上世纪相比，当今经济对货运运输体系的要求已经发生了根本变化。

他说：

“苏联时期，额尔齐斯河每年货运量一度达到1700万吨。如今，铁路和公路运输能力已大幅提升。此外，河道水位下降以及航运受季节影响明显，也在一定程度上限制了这条航道的发展潜力。”

尽管如此，专家们并不否认，加强河运基础设施建设、吸引相关投资，将有助于丰富运输方式，推动运输线路多元化，并进一步加强地区之间的互联互通。

企业数量持续增长

今年第一季度，俄罗斯对哈萨克斯坦投资同比增长45%。今年前五个月，对哈投资总额达到7.73亿美元。

目前，哈萨克斯坦已有2万多家俄罗斯资本参与设立的企业稳定运营。与此同时，哈萨克斯坦企业在俄罗斯市场的发展势头也不断增强，对俄罗斯累计投资总额已突破90亿美元。

事实上，两国经贸合作已成为中欧亚地区规模最大的产业合作体系之一。

目前，位于库斯塔奈州的KamLitKZ铸造厂、位于萨兰市的Tengri Tyres轮胎制造厂均已投入运营。此外，双方还实施了一系列农业机械制造、化工产业和建材工业领域的合作项目。

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因此，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将两国关系评价为：

“哈萨克斯坦与俄罗斯之间的关系不仅在口头上，而且在实践中都具有战略性质。”

专家认为，工业协作、交通运输以及物流基础设施现代化，将继续成为推动两国经济合作不断深化的重要动力。

政治立场与未来方向

总体来看，鄂木斯克会谈成果丰硕。

两国元首围绕地缘政治形势、能源、教育、数字化等议题深入交换意见，并听取了一系列重大合作项目介绍。托卡耶夫总统感谢俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在鄂木斯克给予的热情接待，并表示双方将继续依托第二十二届哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛，深化全方位对话。

托卡耶夫表示：

“俄罗斯是哈萨克斯坦最大的投资来源国之一，对哈累计投资额已接近300亿美元。通过双方共同努力，我们已形成总投资约530亿美元、涵盖177个具有发展前景的工业合作项目清单，其中122个项目已经投入实施。考虑到当前复杂的国际地缘政治形势，这是一项令人鼓舞的成果。”

托卡耶夫还表示，对双方能源合作项目的推进情况感到满意，并特别谈及由俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）牵头的国际财团参与建设哈萨克斯坦首座核电站项目。

他说：

“有关方面向我汇报，巴尔喀什湖附近核电站项目建设现场的前期准备工作即将完成。这一项目不仅关系到哈萨克斯坦开发新的能源形式，同时也将成为连接两国，特别是连接两国人民和年轻一代的重要桥梁。我们希望借助俄罗斯的经验培养技术人才，并逐步培养能够在核工业这一高度复杂领域工作的本土哈萨克斯坦专业人才。”

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政治学家塔伊尔·努格马诺夫认为，未来几年，这类大型项目的重要性还将进一步提升。

他说：

“这不仅意味着新增能源产能，更重要的是，这类项目能够创造数以千计的新就业岗位，带动国内原材料和产品需求，并产生长期的经济效益。”

与此同时，两国还将继续推进天然气输送基础设施建设。

其中，俄罗斯—哈萨克斯坦—乌兹别克斯坦天然气运输线路备受关注。专家认为，该项目是区域能源一体化最具前景的合作方向之一。这意味着，天然气管道不仅承担能源输送功能，也正逐步成为连接中亚各国经济的重要物流动脉。

值得注意的是，哈萨克斯坦与俄罗斯目前正积极加强在国际舞台和地区组织框架内的合作。今年，俄罗斯担任集体安全条约组织轮值主席国，哈萨克斯坦则担任欧亚经济联盟轮值主席国。

在此背景下，哈萨克斯坦进一步阐明了自身对重大国际问题的立场。

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例如，托卡耶夫在与普京会晤时再次谈及俄罗斯与乌克兰之间的冲突，并重申哈萨克斯坦支持通过和平方式解决冲突。

他说：

“据我了解，您在阿拉斯加安克雷奇举行的会谈中展现了高度的外交灵活性。借此机会，我也想表达自己的看法，因为不少方面也会向我征求意见。我认为，应首先实现停火，并重回‘伊斯坦布尔2.0’谈判框架，随后在包括俄罗斯在内的大国共同提供安全保障的基础上，迈出实现期待已久和平的重要一步。”

教育合作持续深化

教育合作同样成为此次会谈的重要议题。

哈方高度评价在鄂木斯克设立哈萨克国立大学分校这一倡议，俄方则介绍了向哈萨克斯坦学生提供国家奖学金的有关情况。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示：

“目前，数千名哈萨克斯坦公民正在俄罗斯高等院校学习。我还想特别指出，哈萨克国立大学已在鄂木斯克设立分校。感谢哈方为俄罗斯学生提供100个国家奖学金名额，他们目前正免费在哈萨克斯坦接受高等教育。”

教育合作成为本届论坛期间双方在人文交流领域取得的重要成果之一，也进一步丰富了两国地区间合作的内涵。

从地区合作迈向更广阔的合作空间

总体来看，鄂木斯克论坛围绕能源、交通物流、航天、农业等领域展示了双方未来合作的新前景，两国经济合作规划同样备受关注。

本届论坛不仅围绕物流运输、数字化、产业合作等领域达成了一系列新的合作共识，也再次凸显了地区间合作机制在推动双边关系发展中的重要作用。

从推进交通运输基础设施互联互通，到深化工业协作；从建设数字物流平台，到探索无人驾驶货运；从完善边境地区合作机制，到推动教育、人文交流不断深化，哈萨克斯坦与俄罗斯地区间合作正不断拓展新的合作空间。

对于哈萨克斯坦而言，持续完善交通物流体系、推动数字化转型、深化产业合作，不仅有助于进一步发挥自身连接欧亚大陆的重要区位优势，也将为区域互联互通和经济发展注入新的动力。

正如论坛主题所体现的那样，在全球物流格局不断调整的背景下，地区合作正逐步超越传统边境合作范畴，成为塑造欧亚物流体系的重要力量。

最重要的是，双方支持经济发展的各项举措将继续推进。